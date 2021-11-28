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第15屆華聲盃全國圍棋錦標賽　台南新光三越中山店登場

▲第15屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在台南新光三越中山店13樓文化館競技，吸引約700多位參賽者對弈，比賽中各組選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林悅攝，下同）

▲第15屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在台南新光三越中山店13樓文化館競技，吸引約700多位參賽者對弈，比賽中各組選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

第15屆華聲盃全國圍棋錦標賽，28日中午在台南新光三越中山店13樓文化館盛大舉行，吸引來自全國約7百多位參賽者對弈，由台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰主持，比賽競爭十分激烈，實為國內少見大型圍棋比賽。

▲第15屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在台南新光三越中山店13樓文化館競技，吸引約700多位參賽者對弈，比賽中各組選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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中午12時40分舉行開幕典禮，由台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰主持，立委陳亭妃服務處主任張文雄、市議員曾信凱…等服務處秘書都親自到埸觀禮，台南市長黃偉哲於開幕前先行到場為選手們加油打氣。

▲第15屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在台南新光三越中山店13樓文化館競技，吸引約700多位參賽者對弈，比賽中各組選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰表示，圍棋也可以運用到人生，在學習比賽過程會有挫折失敗，但不變地是要有突破關卡，堅持下去的心，贏棋很好，輸棋也不要難過，因你會知道自己的缺貼，一點一滴的累積，像現場很多段位級的棋手，都是這樣累積來的，只要有清楚的階段與目標，能知道自己的方向，這就像人生一樣，清楚目標，知道方向，明確地朝目標而努力，這道理無論用在用在求學、就業都一樣，「一通百通」，所以學習圍棋之運用可以說是全面性，不僅是技藝、遊戲。

▲第15屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在台南新光三越中山店13樓文化館競技，吸引約700多位參賽者對弈，比賽中各組選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭如翰說，圍棋是有人文、有「溫度」的技藝，在精進棋藝的過程中，更要修養好棋品，成為一位棋力棋品雙修的「棋士」。藉由圍棋的推動，導引棋士的優質人品發展，發揚棋道精神。此外，下棋的人都希望能遇到一位棋力相當的對手，在對奕的過程，除勝負外，享受對奕的樂趣十分重要，透過對弈競賽，發揮棋技，每位選手也能切磋印證棋理的幽玄思維，心靈的交談，享受高度雅致思維的樂趣。透過優雅的手談聯誼，每個人也能交到許多圍棋界的好朋友。

▲第15屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在台南新光三越中山店13樓文化館競技，吸引約700多位參賽者對弈，比賽中各組選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林悅攝，下同）

這場由中華民國圍棋協會、台南市體育總會、台南市體育總會圍棋委員會、台南市幽玄圍棋推廣協會等單位，共同主辦的第15屆華聲盃全國圍棋錦標賽，比賽分初段到六段，還有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸及入門、幼兒等組別，共約來自全國各地近7百人競技，比賽競爭十分激烈，為國內少見的大型圍棋比賽。

▲第15屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在台南新光三越中山店13樓文化館競技，吸引約700多位參賽者對弈，比賽中各組選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林悅攝，下同）

該圍棋比賽採取中華民國圍棋協會訂定的圍棋規，瑞士制五局，段位各組三敗淘汰，級位各組不淘汰。癸組以上使用19路棋盤，各組一律分先，黑棋184.5子勝。入門組使用13路棋盤，黑棋87子勝，幼兒組使用9路棋盤，黑棋43子勝。段位組計時，包辦制每人30分鐘，段位及級位甲組視參賽人數，晉升段標準報請中華民國圍棋協會頒發段位證書。級位各組錄取五勝為冠軍，四勝為亞軍，頒發獎盃、獎狀及獎品。丁組以下取三勝為優勝，頒發獎牌。此外，為能達到人品與棋藝同時精進，針對棋道精神的發揚，比賽設有「風範獎」，各組取1名頒發獎狀獎盃鼓勵，以期發揚心性、品德、定力、專注、禮儀、風範、精神、儀態的圍棋精神。

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