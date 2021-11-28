嘉義市金婚禮讚活動　78對恩愛夫妻超過50年

▲「金玉良緣 熠熠生輝」金婚禮讚活動 最浪漫的事就是和你一起變老。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府27日下午2時於西區港坪運動公園舉辦「金玉良緣 熠熠生輝」金婚禮讚活動，今天參加表揚的78對阿公阿嬤中結婚達60週年以上的有34對，活動中邀請婚齡較長8對代表上台，由市長致贈圍巾及披肩，在寒冷的天讓長者們相互為對方披上披肩、繫上圍巾；感受彼此的濃情蜜意。也請在場所有長輩也幫自己這得來不易，相守50年以上的老伴，用手邊的圍巾披肩為另一半遮風蔽寒!

市長黃敏惠表示，今天的78對的阿公阿嬤從年輕就相互扶持、齊心照顧家庭，雖然臉上有皺紋、頭髮斑白，但是臉上依然有幸福的笑容，今天由子女來陪伴參與金婚禮讚，在在令人感動；謝謝議長的禮物和議會的支持，讓我們共創幸福城市、美麗家園；今天的金婚禮讚充滿了感動，每一個故事都有最感動人心的篇章。謝謝長輩的努力，帶給嘉義市很多幸福，我們會更努力讓下一代繼續幸福。

議長莊豐安表示，今天很高興為各位長輩祝福，現今離婚率很高，在座的長輩可以教育下一代有關如何維持婚姻，作為年輕人的典範，希望各位長輩身體健康幸福。

本次除了市府致贈的禮品及禮券外，議長莊豐安也贈與在場的佳偶一組精美的泡茶組，讓阿公阿嬤能在家為對方沏一壺茶。而我們的拱香醫中生物科技股份有限公司為了讓阿公看到阿嬤，就像當年戀愛一樣美麗，特別致贈了在場佳偶保養品一組，共同愛護我們嘉義市的長輩。

今年90歲的陳昆旺與陳林月娥結婚69年，愛的小語是相互尊重、體諒與包容，對方如果生氣就會彼此退讓一步，然後學會忘記，床頭吵、床尾和；陳昆旺說，維持健康的秘密是心情放輕鬆，學會不要煩惱，而且孩子都很孝順，今天很高興來參加活動，特別是彼此繫圍巾、披肩的時候、子孫齊聚，覺得非常很溫暖且開心。

「相互扶持，相敬如賓」是92歲的吳煌林與88歲的吳梁芳梅相處的方式，

婚齡68年，兩人會一起種芒果、養鴨、養蛋雞，為對方披上披肩、繫上圍巾覺得很開心，而且覺得活動辦得很熱鬧；吳煌林每天會到植物園散步，吳梁芳梅會作氣功，是他們維持健康的秘訣。

78對的金婚佳偶中，婚齡最長的為71年，民國39年就與其牽手結婚的葉德和先生與葉許水波女士。今年報名參加金婚長者婚齡超過70年有2對，婚齡滿60年的有34對，婚齡滿50年有42對，共計78對幸福夫妻一同來共襄盛舉。

阿公阿嬤能共同攜手、相互扶持的走過半個世紀，實在是一件非常不簡單的事，每一年的金婚禮讚活動都讓人感到幸福滿分，雖然在經營美滿家庭的過程中一定有甘有苦，但只要能和另一半相互扶持，每一天都是好日子，也天天都幸福，信守當初對婚姻的承諾，共同經營穩定的家庭，見證了何謂「金玉良緣 熠熠生輝」。