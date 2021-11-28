快訊／新莊女陳屍家中！原以為疫苗害命　死因大逆轉「竟是他殺」

記者陳以昇、陳雕文、林昱萱／新北報導

新北市新莊區一名婦人被發現陳屍在家中，原先家屬以為是因為施打疫苗後死亡，但經過警方調查後發現，懷疑婦人是遭到房客殺害，目前已經鎖定一名犯嫌，並釐清詳細案情當中。

▲劉男殘忍殺害房東。（圖／記者陳雕文攝，下同）

這起事件發生在26日凌晨，當時一名馮姓女子這丈夫返家時，發現太太陳屍於客廳，而警方擴大調閱監視器後發現，發現承租五樓套房的劉姓租客形跡可疑，於該日凌晨爬窗進入死者家中多次。

此外，劉男在警方詢問時言詞閃爍，讓警方研判案情並不單純，旋即組成專案小組，連夜報請檢察官核發拘票、搜索票，經警方不斷抽絲剝繭釐清案情。劉男在警方的詢問下，最終坦承犯案。

據了解，死者丈夫於26日凌晨三時許外出運動，太太（馮女）仍在房中熟睡，劉姓犯嫌趁此時自五樓窗台爬進六樓行竊。另外，警方擴大調閱沿途監視器，發現劉嫌離開現場時挾帶死者屋內枕頭，將枕頭放於背包中，再騎乘機車至三重光復路上丟棄在路旁的垃圾堆，之後又去當鋪欲典當來路不明的手鐲及玉飾換取現金。對此，警方訊問後，將劉嫌依強盜、殺人、毒品罪嫌移送。

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