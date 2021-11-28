爬窗狠殺新莊女房東！兇手背景起底　曾奪「啦啦隊混雙銅牌」

▲劉男自稱是啦啦隊教練。（圖／記者陳雕文攝，下同）

記者陳以昇、陳雕文、林昱萱／新北報導

新北市新莊區一名馮姓婦人被發現陳屍在家中，原先家屬以為是因為施打疫苗後死亡，但經過警方調查後發現，婦人是遭到劉姓男房客殺害，而稍早劉男的身分也隨之曝光，竟是曾經參加東南亞啦啦隊公開賽，拿下混雙第3名的選手。

這起事件發生在26日凌晨，當時馮女的丈夫返家時，發現妻子陳屍在客廳，而起先原以為是疫苗害命，但經警方調閱監視器後發現，承租五樓套房的劉姓租客形跡可疑，於該日凌晨爬窗進入死者家中多次。據悉，當時劉男從五樓窗台爬進六樓行竊，而其離開時帶死者屋內枕頭，將枕頭放於背包中，再騎乘機車至三重光復路上丟棄在路旁的垃圾堆，之後又去當鋪欲典當來路不明的手鐲及玉飾換取現金。

劉男到案後，起先否認犯行，經警方訊問後才坦承犯案，而劉男自稱是啦啦隊教練，其腳上的傷，是因為先前做啦啦隊動作，導致十字韌帶受傷，而據悉，劉男曾於2012年與人組成混雙，前往東南亞啦啦隊公開賽，當時還拿下混合雙人銅牌的好成績，但卻於近日犯下此案，不免讓人感到震驚又唏噓。對此，警方訊後劉嫌依強盜、殺人、毒品罪嫌移送，至於詳細犯案原因等仍有待後續調查。