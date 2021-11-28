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稱環島高鐵可建20站　前交長籲王國材「醒醒吧」：未來子孫恐背債

▲▼高鐵,高鐵搭車,高鐵列車,高鐵旅客。（圖／記者賴文萱攝）

▲前交通部長陳建宇表示，王國材屢次談論環島高鐵是在不適當的時機講不適當的話。（圖／記者賴文萱攝）

記者許維寧／台北報導

交通部長王國材日前提出「環島高鐵不是夢」構想，近日接受電視台採訪時再談到，若環島高鐵建成全台將有20個高鐵站。但此舉則引發前交通部長陳建宇於個人社群軟體上直言，稱王國材是在「不適當的時機講不適當的話」，交通政策還需要考慮區域發展、少子化等因素，屆時高鐵、台鐵同步運行東部，導致國家整體資源錯置，恐讓未來子孫背負還不完的債。

王國材日前提出「環島高鐵不是夢」，未來若環島高鐵成型，全台會有約20個高鐵站，加上台鐵240個車站，旅客轉乘會更為方便。他也指出，如花東路廊有限，比起高速公路更應以公共運輸為優先。

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前交通部長陳建宇則於臉書上痛批，王國材談環島高鐵是一錯再錯、令人遺憾。陳建宇指出，如今台鐵沈痾待治，亟需王國材拉一把，讓台鐵在三年內能完成公司化，給民眾一個有希望的台鐵，而不是現在一再的談「環島高鐵」打擊台鐵士氣，再把台鐵再推向無盡深淵。

陳建宇更指出，交通政策的推動不是只靠科技或只靠想像，還要兼顧台灣未來的整體國土規劃、東部區域發展特性、產業發展趨勢、觀光以及商業流通的需求性，和未來的人口老化、少子化等等因素，併同再三考慮。現在東部三縣市人口加起來也僅才一百萬，未來人口數恐怕只降不增，現在真的有需要政策上就決定讓台鐵和高鐵同時運行，讓國家整體資源錯置浪費嗎？就不會讓子孫背負著長遠償不完的負債嗎？

陳建宇也說，東台灣的生活方式、步調，以及田園間的清新空氣才是西部民眾所嚮往，也讓西部民眾可多待幾天，但未來若有環島高鐵，平常日來東部的商務、旅遊人數依然稀少，只是讓兩鐵互打爭客。而例假日來遊旅客則因高鐵的高速移動，只會減少停遊日數，東部商機自然大減，人潮、錢潮也就少了，質疑「這會是東部民眾所要的嗎？」又環島高鐵勢必會對環境造成挑戰，又未來東部是否真的需要高鐵來破壞山河。

陳建宇談到，王國材一再談環島高鐵，好似未來一定要取代台鐵，彷彿讓努力改革的台鐵少了奮鬥目標。至於王國材談到未來環島高鐵要設20個站，也不要以為「築巢就可以引鳳」，誰知道15至20年後兩岸情勢發展，以及未來的台灣社會經濟情況。

陳建宇指出，如果沒有政府各機關在高鐵各站點及周邊投入科技、工業、物流園區等，搭配亟具吸引力的誘因，未來究竟會不會有足夠家數的大型企業進駐，多令人質疑。就如同台灣西部高鐵，也拖到近5年才逐漸有不同站區的開發一樣。願王國材能再想想，務實不務虛，畢竟人民的眼睛是雪亮的。

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