當面溝通解決基捷爭議　柯文哲不滿「這件事」：把王國材罵一頓

▲柯文哲出席「謝謝你做好事-愛護大安森林公園一起關心自然生態」開幕。（圖／記者張榮恩攝）



記者陳家祥／台北報導

爭議不斷的基隆捷運在交通部長王國材親自拜訪台北市長柯文哲後，雙方達成共識，基捷的汐東線將延伸到北捷環狀線東環段，強化轉乘效果。柯文哲27日受訪表示，改路線他同意，但不要為了兌現選舉承諾而蓋；柯還說，「我還是把他（王國材）罵了一頓」，從基隆輕軌變基隆捷運的事情還是要檢討，不能說改就改。

王國材26日上午親自到北市府拜會柯文哲，柯一改過去砲火四射的態度，雙方會談氣氛相當融洽。外傳是有幕僚建議不要罵基捷，以便換取交通部支持東環段？對此，柯文哲否認，「我每天看新聞都覺得實在是，已經不是news，是fiction，類似小說」。

接著柯文哲話鋒一轉，表示跟王國材面對面溝通也有好處，不然每次都隔空對話，大家坐下來、把地圖攤開，每一站到底怎麼解決，「我想他也會把我們的意見帶回去」；柯強調，路線要改的話他同意，但不要為了開工而開工，因為一旦路線重改，就涉及整個國土規劃、都市設計要重做，「所以不要為了兌現選舉的諾言然後都沒有規劃好就開工」。

柯文哲說，既然要做的話，要接上台北的捷運，目前跟文湖線的交叉點沒有辦法用，差280公尺，轉運效果很差，所以硬是要蓋的話要接到東環線；柯強調，北市會把東環線的捷運站設計好，讓轉乘很方便，整個基隆捷運線才能達到轉運的效果。

「還有一點，八堵到基隆那段還是要明講。」柯文哲說，台鐵一定廢不掉，因為基隆港還在，所以大家就講實話就好，不要講什麼10年後再處理，行就行、不行就不行，「我開宗明義跟他講，八堵到基隆這段台北是廢不掉的，所以基隆捷運要怎麼蓋？是要換線還怎樣？要思考」。

媒體追問，昨天會面態度和緩，是否算是「熄火」？柯文哲強調，「我還是把他（王國材）罵了一頓」，2017年3月那件事情還是要處理，不可以一個重大國家建設計劃，怎麼去交通部、怎麼去國發會，還是要檢討，不可以隨便講講。