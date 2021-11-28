波羅的海三國議員團今晨抵台！　游錫堃：歡迎自由民主夥伴

▲游錫堃PO出波羅的海三國議員抵台畫面：歡迎民主自由夥伴！。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

記者張靖榕／綜合報導

立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞的國會議員今（28日）清晨抵達台灣訪問，並將參與12月2日到3日在台北舉行「2021年開放國會論壇」。此行引起國際關注，立陶宛國會議員馬堤約薩第斯（Marius Matijošaitis）啟程前，特地在社群媒體限時動態放上自拍照，表示要前來台灣了。

波羅的海三小國的國會議員，由立陶宛國會友台小組主席馬爾戴基斯（Matas Maldeikis）、拉脫維亞國會友台小組主席福坎斯（Janis Vucans）、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（Jüri Jaanson）率領訪台。

立法院長游錫堃在臉書發文，表示歡迎所有熱愛民主自由的夥伴來台交流，並指出自由是民主的生命線，「請與我們一起保持信念，共同打造一個更透明開放的政府！」

外交部和立法院，將於12月2日至3日和美國「國際民主協會」（NDI），以及「財團法人臺灣亞洲交流基金會」（TAEF），在台北舉辦「2021開放國會論壇」。貝里斯國會議長、墨西哥國會議員與美國國際民主協會NDI會長，以及亞太區總監也會陸續來台參與。