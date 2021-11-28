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追查竊盜案收贓業者踢到鐵板　安平警回馬槍搜索人贓俱獲

▲台南市警四分局持搜索票查贓，查獲戴姓珠寶業者有被害人部分失竊珠寶及疑似遭變賣所得之現金，全案依贓物罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局持搜索票查贓，查獲戴姓珠寶業者有被害人部分失竊珠寶及疑似遭變賣所得之現金，全案依贓物罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局破獲住宅竊案查獲盛嫌，除在大排內尋獲名牌包外，被害人被竊的珠寶，71歲戴姓業者不願交代珠寶流向，四分局緊急聲請搜索票獲准，27日一早即前往戴姓業者珠寶回收店執行搜索，現場即發現被害人部分失竊珠寶及疑似遭變賣所得之現金，全案依贓物罪嫌送辦。

台南市警四分局專案小組偵辦住宅竊盜案，積極偵辦不到4天內即查獲盛姓竊嫌，並尋回部分遭竊包包及手錶，其他未尋獲之珠寶則循線追查至戴姓珠寶回收業者處，戴嫌見警方到來，說法避重就輕，不願交代珠寶流向，皆稱過路客購買，無留下任何購買證據，企圖考驗警方能耐。

四分局同理被害人財產損失之悲傷心情，不以犯嫌到案即可將案件完結之念頭，誓必將失竊珠寶尋獲，即緊急檢具相關資料向台南地檢署及法院聲請搜索票獲核發，於今日執行搜索，在戴嫌珠寶回收店查獲部分失竊珠寶及疑似遭變賣所得之利益新台幣40萬1000元，戴嫌當場啞口無言，全案經調查後，依贓物罪嫌移請台南地檢署偵辦，並將擴大追查有無其他收贓情事。

經警方通知被害人前來，被害人一見即認出確為其失竊物品無誤，對於警方逮獲竊嫌後，仍持續追查失竊物品下落，相當感謝警方的辛勞付出，用心維護地區治安及體諒被害人感受。

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