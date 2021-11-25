潤泰千金控已故保全偷名牌包索賠161萬　律師要查保全家人財務狀況

▲尹崇恩提告求償案，已故被告許男的家屬委任律師何孟臨 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

潤泰集團總裁尹衍樑女兒尹崇恩指控社區保全許男，涉偷走她遺落家門口的1個名牌包，內有120萬元現金，許男喊冤，上月（10月）突因癌症病逝，刑案獲判公訴不受理。尹女向許男繼承人與保全公司連帶求償161萬餘元，台北地院今開庭，尹女律師聲請查閱許家有無異常還債，許家律師認為侵犯隱私，法官諭知明年（2022年）1月17日再開庭。

尹崇恩今沒現身法庭，由律師代為表明除原先求償失竊現金與精神慰撫，再增加求償本案PRADA名牌包遭竊的損失，共161萬餘元，並請求查閱許男財務狀況、向聯徵中心查詢許男繼承人有無異常還債紀錄，藉此印證是否可能使用贓款。

法官曉諭若想證明許男因為家裡窮而有行竊動機，此舉可能沒有關連性。挨告的許男家屬和保全公司同樣僅委任律師出庭，許家委任律師何孟臨認為尹女委任律師請求調閱的資料，過度侵犯個人隱私，屬於「證據摸索」，毫無必要。保全公司委任律師僅表示會具狀表達意見。

庭訊僅約20分鐘就結束，法院諭知明年（2022年）1月17日再開庭。尹崇恩委任律師庭外表示未獲授權、不便透露訊息。律師何孟臨受訪指出，許男生前對本案感覺很冤枉、很憤怒，直到猝逝前幾天2人碰面，許男仍堅稱發現尹女遺落在家門口的名牌包，雖先背下樓帶回警衛室保管，但覺得不妥，隨即又拿上樓放回原位，絕沒偷走，更不知包包裡面有什麼東西。

律師何孟臨表示，許男的妻兒至今仍認為許男被栽贓，他們相信許男清白。何孟臨律師表示，許男罹癌長期做化療，案發時因病而精神狀況不好，有記憶受損情形，但許男在事發社區擔任保全員10多年，應該不會順手牽羊，何況尹女的包包事先被隔壁鄰居發現，其實已放了一整夜，不像尹女所稱短暫擺放就不見。

何孟臨律師說，社區監視器拍到許男把尹女包包背下樓，卻沒有許男把包包送回原位的畫面，但尹女自稱發現包包遺失就下樓找許男的影像同樣沒錄到，何況許男生前和家人完全配合偵辦，家裡就被搜索2次，許男使用的機車與社區警衛室也被翻找過，沒有任何贓物，希望法官能查明清楚，還許男一個清白。

本案源於經營會計師事務所的尹崇恩，今年（2021年）2月10日報案指稱把趕著付給裝潢廠商的120萬元現金，裝進1個PRADA黑色肩包暫時放在家門口鞋櫃上，一轉眼就不見。台北地檢署依社區監視畫面顯示，起訴許男涉犯竊盜罪嫌，許男始終喊冤，上月（10月）19日突然病逝，法官依法判決公訴不受理，許男到底有無順手牽羊、尹女包包裡究竟有無120萬元現金，已成謎團。