國內航空首例！華航737客艙啟用影音串流　搭機爽用平板看電影

▲中華航空影音串流服務明年將登陸737客機。（圖／華航提供）

記者許維寧／台北報導

中華航空今（11/22）宣布，旗下波音737-800機隊客艙服務有大創新。機上Fantasy Sky 無線影音娛樂系統 （Wireless Entertainment System） 全新上線試營運，將於 2022 年起正式啟用。屆時旅客可透過個人智慧型產品，於高空中使用各式多媒體影音串流服務，也是國內首家引進機上無線串流服務的航空公司。

看好為後疫情時代旅遊市場，華航今天表示機上Fantasy Sky 無線影音娛樂系統將於明年起正式啟用，旅客可於航機飛行至10000呎高空後，使用個人智慧型產品，如手機、平板等，連結至機上內網並登入平台，即能免費享受隨選影音服務。

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華航說，該服務可讓民眾於機上欣賞好萊塢電影、精選日、韓影片，或聆聽流行音樂。亦可閱覽機上刊物，如華航雜誌、免稅品購物雜誌等，透過互動點選查詢飛行資訊，即時追蹤航班動態。

華航為國內首家引進機上無線串流服務的航空公司，透過時下影音媒體串流，滿足旅客日常使用習慣及隨選影音服務的需求，同時兼顧機上防疫，減少客艙內相關接觸的頻率。華航說，全面提升區域航線客機737-800機上娛樂服務，但也提醒旅客需自備耳機搭配個人智慧型產品體驗。

▲旅客可於航機飛行至10000呎高空後，使用個人智慧型產品，如手機、平板等。（圖／華航提供）