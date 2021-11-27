王品超夯火鍋「吧台縫隙竄一排菇」　業者急道歉...客人1點反擊

▲縫隙竄出香菇，讓原PO超錯愕！（圖／翻攝爆料公社二社）



網搜小組／劉維榛報導

天冷吃鍋最暖胃，不過有女網友抱怨，去王品旗下火鍋店時，愣見蔬菜吧台區的縫隙間，冒出一排迷你香菇，質疑「道環境清潔在控管嗎？」文章曝光後，引來千名網友也看傻，而留言串中，一名自稱是店經理的網友致上歉意，並強調已連夜全面徹底清消環境。

一名女網友在臉書《爆料公社二社》透露，最近去王品旗下的吃到飽鍋物用餐，其中蔬菜區屬自助吧，結果原PO去夾菜時，發現木製吧台與鐵板的縫隙，竟長出「一排香菇寶寶」，讓原PO傻眼拍下照片。

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「現在也搞現採現摘服務了嗎？」原PO也質疑表示，「每天補貨不知道幾次的地方，木頭比發霉還了不起，直接長出香菇喔，不知道環境清潔在控管嗎？」

▲原PO對用電內餐環境畫上問號。（圖／翻攝爆料公社二社）



文章曝光後，引發3千多名網友熱議，「怎麼可能員工沒看到」、「明天就變金針菇啦別急」、「配著煙霧，它是『仙姑』」、「還以為是金針菇被木板壓到呢」、「化驗看看說不定真的是能吃的？」「 有些會引起過敏」、「版大誤會了，等個百年後它們就是靈芝了」。

留言串中，一名自稱是店經理的張姓網友致歉回應，「我們誠摯感謝貴賓的提醒，同仁檢視店內各處細微角落，並連夜全面徹底清消環境。和牛涮向來重視食安、傾聽顧客意見，歡迎XX小姐再回到店裡，檢視改善的結果，並接受我們的致意！」

不過，原PO也現身回應，「這邊完全沒有說哪一家店，莫非香菇的事情這狀況不是偶然？」

▼店經理在底下致歉，並已經吧台清理乾淨。（圖／翻攝爆料公社二社）

