奶奶忽喊：酸酸的很好吃！她見「好市多冬天神品」笑了　網也激推

▲奶奶指定要吃「酸酸的東西」，真相神展開。（示意圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

「奶奶開金口，我秒衝好市多！」一名女網友透露，奶奶突然指定想吃「好市多酸酸的」的東西，當下原PO一度以為是酸梅湯，結果真相超可愛，竟是熱呼呼的「東北酸白菜鍋」。文章貼出後，不少網友也大讚湯頭好喝，唯獨其中的丸子配料超雷，「希望可以單買湯底！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》哭笑不得直呼，奶奶昨日突然表示「上次買那個酸酸的很好吃」，忽然很懷念這一味，因此想叫原PO再買一次，祖孫倆對話如下：

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原PO：酸梅嗎？



奶奶：不是啦，是湯的



原PO：酸梅湯？



奶奶：不是啦...是個火鍋

真相讓原PO噗哧一笑直呼，「瞬間以為在跟奶奶玩天才衝衝衝比手畫腳」，搞了半天，原來就是好市多自有品牌「東北酸白菜鍋」。聞言，原PO隨即衝出門採買，「奶奶開金口，我秒衝好市多，讓奶奶開心最重要啦！」

▲網友直呼丸子是地雷！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



照片可見，一鍋份量約2500公克，內容物有五花肉、豆腐、丸子、大白菜與香菇等，原PO形容口感，「酸度很剛好，我奶奶年紀很大胃口不好，所以喜歡吃有點酸的口味，但她胃不好，不能太刺激，這個就酸的剛好，也沒有刺鼻的怪味，很推！」

文章曝光後，網友也狂推，「這個好吃，性價比高，就是蓋子有點鬆，很容易打翻，要小心拿」、「這個有季節性的，趁它還有在賣，常買一些讓奶奶吃到膩」、「上次也有一篇奶奶說要吃輪胎、酸酸的，結果也是酸菜白肉鍋」、「好吃好吃～一直回購，盒子清洗乾凈後更是裝玩具的好容器」、「希望可以單買湯底」。

不過，另一派網友卻認為丸子是唯一敗點，「這湯頭真的不錯，就是料不怎麼樣，害我每次想買都很糾結= =」、「比較喜歡去年的版本，不要放生白菜，凍豆腐有點雞肋」、「好吃！但丸子真的不好吃又多」、「湯頭好吃，丸子的口感跟味道都NG，每次只能勉強吞一兩顆」。