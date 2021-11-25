年底再衝一波！台中福華首推頂級港點吃到飽　肉多多進駐豐原太百

▲港點控衝吧！台中福華首推頂級港點799元吃到飽。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

疫情趨緩，消費力道反彈，各餐廳、飯店業者再衝一波補足去年上半年業績。台中福華飯店「海華樓」首度推出港點平日午餐799元吃到飽方案，可吃52款招牌港點、蒸籠點心、港式熱炒、湯品及甜品等。此外，知名火鍋品牌「肉多多」也進駐豐原太平洋百貨，王品集團在崇德文心路口再設中菜品牌丰禾台式小館，加上緊鄰的和牛涮、石二鍋等品牌，儼然形成王品一條街。

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台中福華表示，「海華樓」主打廣東香江道地粵菜，港點吃到飽預計於12月1日登場，只要平日午餐到店用餐，每人799元就能吃爆人氣港式飲茶。品項包含換鵝帖中的鵝油拌飯、魚香醬螺片、鮮蝦腐皮捲、香煎蘿蔔糕、螺片竹笙雞片湯等經典美味，加上祕製龜苓膏、紅棗西米露等甜品，52道料理都是主廚每天親手製作，通通都能無限續點。

▲肉多多進駐豐原太平洋百貨。（圖／業者提供）



肉多多首度進駐百貨商場就選在豐原太平洋百貨，豐原太百指出，疫情穩定，餐飲業績大幅回升，豐原地區火鍋愛好者眾多，百貨此次引進肉多多火鍋，無論是舊客想嘗鮮或是新客慕名而來，都為百貨帶來龐大的商機，也讓在地民眾多一個新的餐飲選擇！

▲王品集團在崇德文心路口再設中菜品牌丰禾台式小館。（圖／記者游瓊華攝）