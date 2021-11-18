台灣交通有多糟？日本作家批「30年沒變」：連等紅燈都很危險

▲一名在台的日本作家撰文，批評台灣的交通十分糟糕。（圖／記者李毓康攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

正當「台日旅遊泡泡」積極商議中，經常分享關於台灣事務的日本女作家田中美帆，在「YAHOO JAPAN」寫下一篇文章，提到上月因車禍過世的知名作家陳柔縉，批評台灣的交通十分糟糕，奉勸台灣在旅遊解禁前，除了政府要正視，來台的日本人也要非常小心。文章PO出後，登上日本雅虎熱門新聞。

田中美帆16日發表專欄「台灣旅遊禁令解除前須知 當地交通狀況的嚴重性」，文章以台灣女作家陳柔縉騎自行車遭外送員撞死的事故為開頭，對於無法再看到陳柔縉與她的的作品感到失望和憤怒，她說，之所以用強烈的「憤怒」一詞，「是因為我經常感受到台灣可怕的交通狀況。」

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田中美帆在文章中整理了日本與台灣交通事故的官方統計，以2020年的數據為例，台灣共發生36萬2393起交通事故、造成2972人死亡，兩項數據皆多於比台灣多出約6倍人口的日本，她感嘆，「我對台灣交通事故的數字感到震驚」。

她以個人經歷闡述，在路上已經多次遇到車禍現場，自己也曾搭乘計程車遇到交通擦撞，她將不斷發生的交通事故歸咎於台灣「汽車優先」、「司機優先」的交通文化。在她眼中，30年前的台灣沒有地下鐵路，如今雖已建成，但民眾在日常生活中仍以「車優先」的意識在生活，司機對路上情況的判斷亦是如此。

▲在台灣人車爭道的狀況十分常見。（圖／記者林悅翻攝）

田中美帆也指出，台灣許多司機不會禮讓行人、民眾邊走邊使用手機都是非常危險的行為。而在十字路口處，雖然人行道和車道是明顯分開的，但很多汽車和摩托車因為貪圖方便，輪胎就會越線，這對等待過馬路的行人來說很危險，且即使是在小巷子裡，也經常能看到「呼嘯而過」的自行車和汽車。

此外，超速時無視紅綠燈、強行闖黃燈、機車和汽車衝上人行道、沒打方向燈就突然左轉右轉、突然停車等都是田中美帆看見的台灣交通問題。對此她也不禁懷疑，台灣人在駕訓班到底學了什麼，基本的交通規則都無法徹底執行，「這是整個社會而非個人的問題，我認為這是一個需要從結構上解決的問題」。

與日本「行人優先」的交通文化相比，田中美帆認為這跟兩地文化差異或許有些關係，但這仍是生活安全中重要的問題。

田中美帆在文章最後也點出兩個台灣駕駛問題，一是駕駛人不願禮讓救護車的行為，二是公車或計程車司機，未等年長者坐好就開始移動車輛，導致乘客跌倒受傷的事件曾出不窮。她也稱，台灣每天約有8人在交通事故中喪生，希望想來台灣觀光的日本人要小心，不要發生意外。

這篇文章也被鄉民分享到PTT，網友們紛紛表示認同，「無法反駁」、「正常，日本30年前的交通都比現在台灣好」、「台灣人騎車開車都不重視路上路人的」、「日本對交通違規懲處超重的」、「政府不解決道路問題，就很難加重交通違規」、「事實，沒什麼好辯解」。