京台科技論壇談兩岸　劉結一：提醒廣大台胞提高警惕，明辨是非

▲ 2021京台科技論壇圓滿落幕。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／北京報導

第二十四屆京台科技論壇峰會昨25日以視頻連線的方式在台北、北京兩地同時舉行。本屆論壇以「合作推動新發展、攜手構建新格局」為主題。談到兩岸現今局勢，大陸國台辦主任劉結一表示，提醒「廣大台胞務必提高警惕，明辨是非，堅決製止『台獨』分裂勢力破壞兩岸和平統一的局面，堅決與『台獨』分子劃清界限。」

陸官媒《新華社》指出，劉結一表示，台海局勢面臨緊張。民進黨當局變本加厲勾連外部勢力，進行謀「獨」挑釁，企圖否定台灣是中國不可分割一部分的事實和現狀。「台獨」分子是兩岸同胞的共同敵人，鏟除「台獨」禍根。

談到台商未來發展機遇，劉結一說，「近年來，不斷完善惠及台胞的製度安排和政策措施，將繼續協助解決台企遇到的實際困難。這些都為台胞台企來大陸更好發展。」大陸擁有超大規模市場和完備的現代化產業體系，高水平科技取得新進展，創新指數持續提升，大循環、雙循環更加暢通，共建「一帶一路」高質量發展，營商環境不斷優化。

北京市市長陳吉寧表示，京台科技論壇是兩岸企業界共同培育和打造的重要交流合作平臺。未來透過將京台科技論壇創造深層次交流合作格局，推動京台合作取得豐碩成果，為促進兩岸關系和平發展、增進兩岸同胞共同福祉作出新的更大貢獻。

▲ 2021京台科技論壇考量疫情，採取兩岸視訊。（圖／主辦單位提供）

報導也指出，兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平代表理事長郭金龍致辭表示，「兩岸融合發展不斷深化，經濟合作不斷擴大，產業鏈供應鏈紐帶不斷強化，這是不可逆轉的發展趨勢和客觀規律。」

兩岸企業家峰會臺灣方面名譽理事長蕭萬長視訊時表示，「希望論壇未來可以擴大探討發展數字產業、擴大內需市場、加強節能減碳等議題，引導兩岸產業合作新方向，增添產業融合新動能。」

據了解，參加視訊會議單位，台灣三三企業交流會、台灣工商協進會、台灣商業總會、台灣旺旺集團及北京經濟技術開發區、北京證券交易所的嘉賓。今年年底前還將陸續舉辦京台金融合作、新興產業合作、綠色產業發展等分論壇，其中包括首次舉辦的兩岸新格局數字經濟發展分論壇。