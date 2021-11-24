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開放萊豬是「通路換通路」　王美花：公投通過是搬石頭砸自己的腳

▲▼反萊豬公投電視意見說明會 王美花 林麗蟬。（圖／中選會提供）

▲反萊豬公投電視說明會。（圖／中選會提供）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬公投將在12月18日投票，經濟部長王美花24日在公投電視意見說明會強調，台灣不能選擇當國際貿易的孤兒，既然經過開放進口萊牛9年檢驗，沒有任何食安問題，就應該開放萊豬進口，台灣現在在加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的賽跑中跑得比較前面，但若公投案通過，等於搬了石頭砸自己的腳，讓台灣自己跑不動。

針對正方代表、國民黨前立委林麗蟬會中稱，為了食安和她的小孩，要反對萊豬進口，守護國人健康，王美花直言，她是兩個孩子的媽媽，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅也是母親，她說「她自己也吃美國的豬肉，也餵她的小孩吃美國的豬肉」，所以萊豬不是美國人不吃，要台灣人吃，「她告訴我，這是一個沒有任何安全疑慮的豬肉。」

王美花表示，自馬政府開放萊牛進口後，並沒有發生食安問題，因此總統蔡英文去年宣布開放萊豬進口，解決長期以來沒有辦法克服的貿易障礙問題，因而重啟台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，昨天也開了第二次台美經濟繁榮夥伴對話會議，加深台美之間的產業合作；且數十年來，美國一直是台灣最重要的盟友，在經濟、文化、貿易、軍事上，雙方都有無比緊密的關係，在科技上，也因與美國長期合作，而有今天的發展。

王美花表示，她要感謝前總統馬英九當時認知到台美關係的重要性，所以開放美國萊牛進口，而且越吃越多，「食安是要用證據、用客觀的東西來說明」，鄰近國家韓國、日本也都開放萊豬進口，在超市上都吃得到。

王美花並指，萊豬就是台灣與美國之間長期的貿易障礙，美國對很多要好的盟友是「一碼歸一碼」，例如美國為歐盟禁止添加劑肉品到世界貿易組織對其提告，而且歐盟還輸了，每年要付給美方1億多元免關稅的產品進口，美國也為泰國禁止進口萊豬，取消泰國部分商品優惠進口，「你跟我再好我還是會提告來請求賠償的」。

王美花談及，她在政府工作了40年，在不同政黨執政時工作，不同政黨對於政策或有不同，可是台灣是個高度依賴外貿的國家，因此，不管哪個黨執政，台灣要與國際經貿連結、與不同國家簽自由貿易協定的政策都沒有改變，而現在台灣有加入CPTPP的機會，將可解決現行機械、金屬製品、紡織、橡膠、腳踏車等出口高關稅的問題，「通路換通路，會讓我們的產品更有出路。」

王美花形容，現在英國、中國、台灣都想加入CPTPP，由於中國在對產業做補貼、網路資訊不自由、勞工保護標準等面向，讓其他會員國有疑慮，因此現在台灣賽跑跑在比較前面，而11個成員國都開放萊劑豬肉進口，其中甚至有6國以萊劑養豬，假設今天公投通過，恐讓其他會員國質疑不符合國際標準，甚至說「請你符合標準後再來申請」，如果公投過了，「等於搬了石頭砸自己的腳，讓我們自己跑不動」

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