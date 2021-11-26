捐發票做公益　北區國稅局兌換虎年水果月曆開始了！

▲北區國稅局兌換虎年水果月曆開始了！(圖／北區國稅局提供)



記者楊淑媛／桃園報導

北區國稅局2022年「福虎生豐」水果月曆來了！即日起，民眾只要捐出2021年11至12月未列印買受人統一編號，且消費金額達10元以上的紙本發票10張或雲端發票5張，可於該局所屬各分局、稽徵所及服務處24個據點上班時間兌換精美水果月曆1本，數量有限，動作要快，以免向隅！

▲民眾排隊兌換月曆。(圖／記者楊淑媛攝)



北區國稅局局長王琇忠表示，每年印製的水果月曆均精心設計，每個月份以臺灣時令水果為主題，搭配不同的吉祥語及實用稅務宣導詞，還附送2張春聯，讓民眾張貼，廣受民眾喜愛。今年月曆更廣徵該局同仁拍攝轄區特色花卉照片，有淡水天元宮的櫻花、峨眉湖的油桐花及富里六十石山的金針花等，呈現多元地方風情特色；月曆的吉祥語及春聯是名書法家賴煥琳校長所贈墨寶，值得共賞珍藏。

該局特別邀請賴校長今天親臨兌換現場，於該局一樓月曆兌換現場揮毫「吉祥納福」及「四季安泰」春聯，兌換月曆的民眾可觀賞大師揮毫的神釆，也增添喜樂吉祥氣氛。該局說明，兌換月曆所募集到的發票將全數贈予轄內桃園市聲暉協進會、聾啞福利協進會、自閉症協進會及腎友協會4家社福團體，加上本年度各場租稅宣導活動如「發票集愛心 幸福趣GO購」健走活動等，總計募集愛心發票預估為228,888張，於今日併同舉行發票捐贈儀式，希望集結社會愛心發揮協助弱勢團體的力量。

捐贈儀式後，併同舉辦今年10月30日起走的「發票集愛心 幸福趣GO購」健走活動抽獎儀式，該活動共有2,254名民眾報名參加，完成捐贈2張雲端發票及上傳軌跡圖，前2,000人已獲得7-11禮券100元，今日抽獎計有Dyson無線吸塵器、50吋液晶電視及飛輪健身車等共計54個獎項，所有獎項在廖永煌律師見證下，由電腦隨機抽出，其中頭獎Dyson無線吸塵器由民眾高小姐抽中，得獎名單另於該局活動網站及官方粉絲專頁公布！