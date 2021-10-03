迎2022虎年！ 5款「金銀銅集郵品」10／6開賣　典藏組3萬有找

▲中華郵政將於10月6日起發售瑞虎金、銀鑄錠及高浮雕銅章等5款集郵商品。（圖／中華郵政）

記者李宜秦／台北報導

2022年為虎年，中華郵政將於10月6日起發售瑞虎金、銀鑄錠及高浮雕銅章等5款集郵商品，其中「喜迎瑞虎金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組」，一次就可收藏黃金鑄錠、銀鑄錠、高浮雕銅章，限量550組，每組售價新臺幣29,960元。

中華郵政發言人郭純陽表示，因應明年是虎年，將推出瑞虎吉祥集郵商品，自10月6日起發售瑞虎金、銀鑄錠及高浮雕銅章等5款集郵商品，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號的精美說明卡。

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郭純陽表示，由於是限量發售，過去往往都是一上架就搶購一空，不只內容物，連外盒都是特別設計，從裡到外都相當精美。

中華郵政公司表示，瑞虎系列集郵商品委請中央造幣廠承鑄，以細膩雕刻呈現，極具紀念意義與工藝價值，珍藏、餽贈兩相宜，商品數量有限，民眾可至各地郵局窗口、郵政博物館洽購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

▲中華郵政瑞虎系列集郵商品10/6上市。（圖／中華郵政）

商品簡介：

一、瑞虎黃金鑄錠：以「新年郵票(110年版)」之13元圖案為主題，材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，尺寸18.6×24.6(毫米)，限量發行1,500套，每套售價新臺幣23,000元。

▲瑞虎黃金鑄錠。（圖／中華郵政）

二、瑞虎銀鑄錠2款：A、B款分別以「新年郵票(110年版)」之6元及13元圖案為主題，材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1盎司、尺寸26×34(毫米)，限量發行2款各1,000套，每套售價2,150元。

▲瑞虎銀鑄錠2款。（圖／中華郵政）

三、瑞虎銀鑄錠珍藏版：以瑞虎銀鑄錠A、B款為套裝組合，銀鑄錠置於可展示之精美包裝盒，限量發行1,500組，每組售價3,980元。

▲瑞虎銀鑄錠珍藏版。（圖／中華郵政）

四、瑞虎高浮雕銅章：銅章正面圖案以象徵勇猛及榮耀的虎為主圖設計，精細雕刻展現猛虎英風凜凜、威武雄壯。材質為銅，直徑80毫米，限量發行580套，每套售價2,980元。

▲瑞虎高浮雕銅章。（圖／中華郵政）

五、喜迎瑞虎金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組：內含瑞虎黃金鑄錠1枚、銀鑄錠2枚及高浮雕銅章1枚，限量發行550組，每組售價新臺幣29,960元。