集郵迷注意！建國110年、虎年郵票登場　中華郵政第四季全面發售

▲中華郵政第四季郵票將推出建國110年系列。（圖／郵局提供）



記者許維寧／台北報導

集郵迷注意！中華郵政公司今（9/29）表示，將於110年第四季發行4種新郵票品，分別為中華民國建國110年紀念郵票、古典詩詞郵票110年版、客庄節慶郵票以及新年郵票110年版。

中華郵政表示，中華民國建國110年紀念郵票預定於110年10月8日發行。欣逢建國110年，特別以科技、醫療、建設及環保發展成果為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、10元及28元。

第四季也將發售古典詩詞郵票110年版，該款為特種郵票，預定110年11月5日發行。也是繼107年起連續3年發行「古典詩詞」系列郵票後，再以傳統社會中常見人物「漁樵耕讀」為題材，選取〈江上漁者〉范仲淹、〈蘆山樵唱〉羅仲舒、〈憫農〉李紳及〈勸學〉顏真卿等4首詩，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、12元及15元。

中華郵政也再推出兩款特種郵票，分別為客庄節慶郵票和110年版新年郵票。客庄節慶郵票介紹台灣客庄民俗慶典活動，以苗栗火旁龍、六堆祈福尖炮城、台中東勢新丁粄節及國姓搶成功為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元及12元各2枚。新年郵票則以生肖「虎」為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張，郵票面值分別為6元及13元；小全張內含郵票面值15元1枚，預定110年12月1日發行。

▲中華郵政推出客家庄郵票。（圖／郵局提供）

▲第四季也將發售古典詩詞郵票110年版（圖／郵局提供）

▲110年版新年郵票以生肖「虎」為題材。（圖／郵局提供）