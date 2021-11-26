落實行的正義！花蓮運輸再升級　富里鄉幸福巴士2.0通車

▲▼花蓮富里鄉幸福巴士2.0通車典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／乎蓮報導

花蓮富里鄉25日舉辦幸福巴士2.0通車典禮，眾多貴賓及當地民衆蒞臨共襄盛舉，為偏鄉幸福巴士的通車典禮獻上祝福。

花蓮縣政府祕書長張逸華誠摯感謝財團法人台灣郵政協會捐贈車輛投入在地運輸服務，以及CMC中華汽車工業股份有限公司幸福守護計畫守護富里偏鄉行駛安全。張秘書長說，希望能以持續推動的各類公共運輸服務，補足因地形、人口數所導致的公共運輸交通缺口，提供民眾便利且可靠的選擇。並呼籲各部會與企業界共同投入，讓「行的正義」一起落實到花蓮縣的每個角落。

花東地區長期公共運輸服務推展不易，因此在交通部公路總局指導下，花蓮縣政府與台北區監理所花蓮監理站、交通部科技顧問室、鼎漢國際工程顧問公司及東部區域運研發展研究中心共同持續推動公共運輸服務智慧化升級，透過科技力與數據力，積極提升花蓮縣偏鄉公共運輸可靠度與運輸效率。

花蓮在資源相對匱乏的偏鄉地區，也導入「噗噗共乘」計畫，輔導在地單位媒合的多元車輛資源提供公共運輸服務，推廣人本交通服務。富里鄉自去年12月14日開始配合交通部推動「噗噗共乘」多元車輛共享服務營運，截至今年10月20日，共營運197天，累積服務人次達5416人次。

▲「幸福巴士2.0」上路後，初期提供3個月免費搭乘，未來將比照花蓮縣市區公車收取乘車費用。

自2019年來陸續推動鳳林、秀林、壽豐、瑞穗及豐濱等鄉鎮的幸福巴士運輸，以在地居民的民行生活需求為主要考量，為偏鄉交通最後一哩路提供服務，服務對象包含鄉內學生、長輩、家庭等。今富里鄉在「噗噗共乘」計畫後，再度升級推出富里鄉「幸福巴士2.0」。

「幸福巴士2.0」上路後，營運初期提供3個月免費搭乘，未來基於使用者付費原則，將比照花蓮縣市區公車收取乘車費用，透過Line Pay或掃描專屬QR code記點進行計費；有乘車需求的民眾，可使用免付費電話0800005978及搜尋LINE官方帳號「交通部 噗噗共乘」即可進行服務預約，民眾如有長期預約需求則可透過需求通報網，洽經營單位羅山社區發展協會直接長期預約。