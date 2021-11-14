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富岡港打通任督二脈！濱海景觀大道通車　打造國際觀光級港口

▲▼台東富岡濱海景觀大道舉行通車典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東富岡濱海景觀大道舉行通車典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為了改善富岡港聯外交通，台東縣政府拓寬及新闢東56線道路14日舉行通車典禮。「富岡濱海景觀大道建設計畫」，為台11線富岡地區交通瓶頸路段提供分流，由原本約5米道路拓寬至全段12米，並新建更穩固的海堤、改善周邊停車場設施，解決富岡社區至小野柳段尖峰時段壅塞情況。縣長饒慶鈴請富岡鄉親再給一點時間，未來將打造富岡港為國際觀光級港口。

▲▼台東富岡濱海景觀大道舉行通車典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

富岡港是台東最重要的聯外港口之一，同時也是縣民及遊客出入綠島和蘭嶼兩離島的重要交通樞紐，鑑於長期以來富岡港區設施老舊及交通擁擠的現象，自饒慶鈴上任以來就積極爭取經費改善富岡港周邊環境。首先爭取４億元辦理「富岡濱海景觀大道建設計畫」，闢建及拓寬富岡港聯外道路東56線，再搭配約7億元經費在港區內辦理富岡港交通船碼頭改善計畫，其中水域工程已完成沉箱製作、延伸登船碼頭，南防波堤及南海堤在興建中，讓港區有較好的外擴設施屏障，水域工程預計明年4月底完工。

▲▼台東富岡濱海景觀大道舉行通車典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼縣長饒慶鈴（左一）出席通車典禮並視察通車情況。

縣府也積極與交通部航港局協調，補助及鼓勵航行蘭嶼與綠島的客輪、貨船業者能夠汰舊換新，提供遊客與居民最好的服務品質，期盼全部完成後將可使富岡港區煥然一新，改善港區環境及帶動整體觀光發展，提供更高品質的交通和遊憩體驗。

▲▼台東富岡濱海景觀大道舉行通車典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

通車的富岡濱海景觀大道建設全長1.66公里，分為兩期工程施做，第一期工程拓寬西段道路480公尺已於2020年完成；第二期工程則包括闢建中段道路540公尺及重新刨鋪東段道路660公尺，雙向各有快車道及慢車道、濱海面設有人行道和植栽綠化，在整建周邊停車空間後共設有92個小客車、6個遊覽車位。目前道路主體工程已全數完成，雖周邊綠地及支線工程尚在施做中，但為減少地方居民及遊客的不便，縣府決定先行開放主線道路通車使用。

▲▼台東富岡濱海景觀大道舉行通車典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴請富岡鄉親再給一點時間，未來將打造富岡港為國際觀光級港口。

縣府建設處提到，兩期工程加起來歷時近3年，近海工程因受到天候及海象影響，原本難度就較高，除了感謝工程團隊在施工及居民協調上的不懈努力之外，更感謝周邊居民在施工期間的配合及體諒，工程才能順利進行；此外，第二期工程進行期間遭逢新冠肺炎疫情三級警戒，各行各業都受到極大衝擊，但縣府將危機化為轉機，直接封閉道路並特別請廠商加派人力多斷面同時施工，除了可以在疫情期間維持經濟的基本運轉外，也可加速工程進行，終於讓工程得以在今年底順利通車，減少台東市區往返富岡的交通壅塞情況，並提供富岡港客貨運的交通使用。

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