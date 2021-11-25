縣市幸福指數大調查！台東縣躍居全國第四　3面向獲全台冠軍

▲經濟日報與台灣人壽共同舉辦的縣市幸福指數大調查，台東縣躍居全國第四。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

經濟日報與台灣人壽共同舉辦的「2021幸福台灣─縣市幸福指數大調查」，25日公布最新調查結果，台東縣今年大幅進步6個名次躍居第4，在各項民調結果表現非常亮眼，且於政府統計數據中，在平均每人居住面積、空氣品質及暴力犯罪發生機率低，均為全台冠軍。

台東縣長饒慶鈴特別穿著人間國寶陳利友妹縫製的排灣族服飾北上親自受獎，並表示，自上任秉持著「開放、創新、整合」的快思維、快行政效率推動各項縣政的成果，台東慢經濟開始發酵，讓縣民看得見、施政超有感，感謝鄉親給予支持及肯定，有信心讓台東未來更好。

饒慶鈴推廣台東「慢經濟」，以建構全面完善的社福系統、發展自然真實的經濟模式、營造優美的城鄉生活環境、打造原民文化首都等面向，發揮台東慢的品牌價值。近年台東縣政府全力推動婦幼及老人的福利措施，明年起生育津貼第1胎將提高至3萬元、第二胎起3.6萬元，成為全國補助最多的縣市之一，搭配免費育兒到宅指導、幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、類公共化政策公私托收費一致等，致力提供友善的育兒環境。另有多項全國首創的福利政策，如女性乳癌篩檢降至40歲、免費敬老眼鏡降低補助至60歲等，且目前部落文化健康站及社區關懷據點共達182處，成為全國長者據點最密集的縣市，讓縣民獲得更合適且連續性的照顧。

▲▼台東縣長饒慶鈴穿著人間國寶陳利友妹縫製的排灣族服飾北上親自受獎並發表感言。

推動社福措施是希望給縣民更健康的生活，有了健康才能擁有品質良好的生活，饒慶鈴自上任以來爭取經費增強縣內醫院的醫療能量，協助台東馬偕通過重度急救責任醫院、基督教醫院朝中度急救責任醫院邁進，補足急重症醫師人力，及改善台東過去沒有的心臟外科、整形外科及眼科24小時緊急醫療。

各醫院「點」的升級後做「線」的串聯，全縣16鄉鎮衛生所醫師已全面到位，並啟用大武緊急醫療照護中心，由高醫團隊提供專科門診，特別門診有大腸鏡、胃鏡、乳房與C肝；為建構全面的醫療照護網，去年5月開始在長濱等11個鄉鎮衛生所進行遠距診療，開設眼科、皮膚科、耳鼻喉科，今年在綠島、蘭嶼也開設全國第一個遠距心臟內科診別，讓偏鄉就診更便利，透過科技跨越距離交通的限制，提升台東整體醫療量能。這些努力也已有初步成效，台東的平均餘命近3年增幅1.01歲，增加比例為全國第2。

健全的社福與醫療體系打造台東安居的環境，在安居之後追求達到樂業的環境，台東縣2020年平均每人可支配所得338343元，較2019年增加40823元，增幅13.72%，成長率為全國第一；去年自有財源年增23.6%創新高，到今年台東縣負債已達15年來最低；農漁會存款2年來快速成長，共增加45億9千1百餘萬元、建築執照、商業設立登記、青年創業比例及商家營業額都較2年前為高。

為推動慢經濟產業發酵，持續舉辦全球唯一的熱氣球嘉年華，搭配最美星空音樂會、國際衝浪賽事、部落旅遊與食尚、台東慢食節等，吸引更多民眾愛上台東，持續到台東體驗慢生活。

Booking.com「2021全球最好客目的地第一名」、去年旅遊人數達1033萬人，獲Expedia評為最受台灣旅客喜愛十大國旅城市第一名，以及2020觀光旅館住房率達62.08%，全國第一，今年台東慢食節獲選日本2021 GOOD DESIGN AWARD的優良設計百佳獎及優良設計金獎，更獲得中央評比2021健康城市暨高齡友善城市獎-卓越獎。

饒慶鈴強調，未來也會持續以台東人的「真、善、美」打造出品牌價值，歡迎各地旅人東漂來台東，體驗緩慢的在地生活，細細品味台東。