　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共機持續侵擾台防空識別區　AIT處長：鼓勵兩岸重啟對話

▲AIT處長孫曉雅。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲AIT處長孫曉雅。（資料照／記者屠惠剛攝）

文／中央社

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天表示，美國多年來明確表達支持兩岸對話，以降低誤判風險。在美台安全與防務關係方面，美國承諾支持台灣發展自衛能力，台美軍事專家深入討論能力建構議題。

中華民國國際關係學會舉辦年會，AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）上午受邀就「美國、台灣及泛印太地區：挑戰與契機」主題發表演說。

孫曉雅回答提問時指出，美國多年來一直明確表達支持兩岸對話。中國在南海區域及台海的強勢作為，包括軍機持續侵擾台灣防空識別區等，恐怕產生誤判，而對話將降低相關風險，「我們鼓勵兩岸重啟對話」。

孫曉雅也提到日前南下嘉義出席F-16V（Block20）型機接裝典禮；她說，美方幾十年來持續向台灣出售國防設備，例如美國30年前售台F-16戰機時，她正於AIT擔任副領事。

談到美台安全及防務關係，孫曉雅強調，外界需記住一項重點，就是美國承諾支持台灣發展自衛能力，美國與台灣安全部隊積極對話，美方幾十年來也持續向台灣出售國防設備。

她說，美國根據情況協助台灣維護及升級軍備，「這就是我們致力做的事情」。

不過，孫曉雅表示，自己不是軍事專家，不會深入討論相關議題，「但我可以向你保證，整體而言，台灣及美國軍事專家持續深入討論（防衛）能力建構議題」。

美國總統拜登（Joe Biden）將舉行線上民主峰會，孫曉雅指出，會議的目的並非由美國為民主體制下定義，而是由全球民主國家討論如何強化民主體制。

孫曉雅說，美國也盼透過這個活動，啟動行動之年（Year of Action），並聚焦不同議題，如對抗極權主義、假訊息及貪腐等，推動強化民主的具體作為。

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
韓男星認了是渣男！「瞞離婚4年」搞大女友肚子又流產
板擦妹美背受傷了　治療師驚見「一症狀」很嚴重
劉雨柔上健身房遭偷拍淋浴　色老闆誆「受害人」被打臉重判
譚詠麟爆睡23歲粉！「女方清涼辣照」遭瘋傳　本人回應了
他5年「躺著賺」200萬！超狂「終極摸魚法」曝
東南客運「20車集體故障停駛」！真相曝光承包商GG了
新魔王Nu恐再掀新疫情！　感染趨勢圖曝光
IKEA推「3坪豪宅」月租只要24元！傢具全都附

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共機持續侵擾台防空識別區　AIT處長：鼓勵兩岸重啟對話

批國民黨強詞奪理　賴清德：為何吃美牛可以，美豬就有問題？

藻礁永存承諾惹議　黃暐瀚諷蔡英文：反毒辯稱反海洛因但不反大麻

台灣全球防疫評比狂掉29名　國民黨：蔡政府是「防疫豬隊友」

公投亂大選？「民進黨失憶中」　鄭麗文：換個有能力的中選會主委

宣布參選港湖議員　民進黨前發言人：柯文哲走入歷史台北重新開始

1天6碗豬肝湯萊劑會超標？　王時齊酸趙少康：你天天吃給我看！

黃士修槓時力3立委「民主糟糕示範」　控散布謠言反核四重啟

世界明珠建案涉不法交易？　證期局：有具體事證會做必要處理

來台首場對外正式演說　AIT處長：中國軍事挑釁引發誤判風險

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

台中一蘭拉麵開幕狂粉排60小時　他花3萬↑買第3位「得到限量碗」

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

共機持續侵擾台防空識別區　AIT處長：鼓勵兩岸重啟對話

批國民黨強詞奪理　賴清德：為何吃美牛可以，美豬就有問題？

藻礁永存承諾惹議　黃暐瀚諷蔡英文：反毒辯稱反海洛因但不反大麻

台灣全球防疫評比狂掉29名　國民黨：蔡政府是「防疫豬隊友」

公投亂大選？「民進黨失憶中」　鄭麗文：換個有能力的中選會主委

宣布參選港湖議員　民進黨前發言人：柯文哲走入歷史台北重新開始

1天6碗豬肝湯萊劑會超標？　王時齊酸趙少康：你天天吃給我看！

黃士修槓時力3立委「民主糟糕示範」　控散布謠言反核四重啟

世界明珠建案涉不法交易？　證期局：有具體事證會做必要處理

來台首場對外正式演說　AIT處長：中國軍事挑釁引發誤判風險

海研船讓台船賠了數千萬元　賺回台灣精品金質獎最高殊榮

共機持續侵擾台防空識別區　AIT處長：鼓勵兩岸重啟對話

Buffet控看過來！台北遠東Cafe 12／1起天天營業　板橋朋派也重啟

劉雨柔上健身房遭偷拍淋浴　色老闆誆「受害人」被打臉重判

「主婦界皇太子」男星認是渣男！瞞離婚4年　搞大女友肚子又流產

中潭公路區間測速元旦開拍！網瘋傳哀號一天下架　警認了烏龍公告

板擦妹芸寶「美背」受傷了　治療師看30次驚見「翼狀肩胛」好嚴重

台股波段上漲出現修正　分析師看好這族群

少年白＝有智慧？醫曝：心臟病風險高5倍　長「這部位」恐肝出問題

女星「倡導吃素」竟慘遭出征　陸網罵爆：中國人能吃飽飯才幾年？

政治熱門新聞

揭建新董座與顏清標是哥兒們　周玉蔻酸顏寬恒：挨你老爸罵了吧？

快訊／強化台美合作！蔡英文宣布：退輔會明年1月派員常駐華府

林靜儀挺萊豬　他酸：傻還是蠢

教部推動200億數位學習精進計畫　將砸錢達「生生用平板」

中國軍事侵擾不斷　蘇貞昌拍板舉債2372億強化海空戰力

美參眾議員深夜抵台　總統府：本次成員皆積極挺台國際參與

柯文哲：基捷北捷距離280公尺「轉乘效果差」

鄧佳華想唱跨年　北市拒絕

幕後／秘籌半年「行動時代辦公室」周末成立

美參眾議員深夜抵台　AIT：將討論美台關係、區域安全

轟違規蓋招待所　顏寬恒：該拆就拆

美國參、眾議員訪團11月2度訪台　外交部：有助深化台美深厚情誼

蔡英文重啟「辣台派開講」　12／4上火線迎戰四項公投

宣布參選港湖議員　民進黨前發言人：柯文哲走入歷史台北重新開始

更多熱門

相關新聞

美議員訪台 陸外交部：台灣牌是臭牌、死牌，如同蚍蜉撼樹

美議員訪台 陸外交部：台灣牌是臭牌、死牌，如同蚍蜉撼樹

美國會議員昨（25）日晚間抵台訪問，對此，大陸外交部發言人趙立堅今（26）日表示，一個中國原則是不可撼動的國際關係準則，「美國個別政客肆意挑戰一個中國原則，為台獨分裂勢力站台撐腰，已經引起14億中國人民的強烈憤慨。」

來台首場對外正式演說　AIT處長：中國軍事挑釁引發誤判風險

來台首場對外正式演說　AIT處長：中國軍事挑釁引發誤判風險

中國傳要求滴滴「從美國下市」

中國傳要求滴滴「從美國下市」

「新時代中非合作白皮書」公布 命運共同體推進一帶一路

「新時代中非合作白皮書」公布 命運共同體推進一帶一路

民主峰會邀台灣　名單少這些國家

民主峰會邀台灣　名單少這些國家

關鍵字：

中國孫曉雅AIT共機

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

JKF女郎賈曈曈落網畫面曝！　低胸露深溝狼狽遭逮

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

鳳梨女友「上空只剩胸貼」夜店狂嗨！

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面