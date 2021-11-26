共機持續侵擾台防空識別區　AIT處長：鼓勵兩岸重啟對話

▲AIT處長孫曉雅。（資料照／記者屠惠剛攝）

文／中央社

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天表示，美國多年來明確表達支持兩岸對話，以降低誤判風險。在美台安全與防務關係方面，美國承諾支持台灣發展自衛能力，台美軍事專家深入討論能力建構議題。

中華民國國際關係學會舉辦年會，AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）上午受邀就「美國、台灣及泛印太地區：挑戰與契機」主題發表演說。

孫曉雅回答提問時指出，美國多年來一直明確表達支持兩岸對話。中國在南海區域及台海的強勢作為，包括軍機持續侵擾台灣防空識別區等，恐怕產生誤判，而對話將降低相關風險，「我們鼓勵兩岸重啟對話」。

孫曉雅也提到日前南下嘉義出席F-16V（Block20）型機接裝典禮；她說，美方幾十年來持續向台灣出售國防設備，例如美國30年前售台F-16戰機時，她正於AIT擔任副領事。

談到美台安全及防務關係，孫曉雅強調，外界需記住一項重點，就是美國承諾支持台灣發展自衛能力，美國與台灣安全部隊積極對話，美方幾十年來也持續向台灣出售國防設備。

她說，美國根據情況協助台灣維護及升級軍備，「這就是我們致力做的事情」。

不過，孫曉雅表示，自己不是軍事專家，不會深入討論相關議題，「但我可以向你保證，整體而言，台灣及美國軍事專家持續深入討論（防衛）能力建構議題」。

美國總統拜登（Joe Biden）將舉行線上民主峰會，孫曉雅指出，會議的目的並非由美國為民主體制下定義，而是由全球民主國家討論如何強化民主體制。

孫曉雅說，美國也盼透過這個活動，啟動行動之年（Year of Action），並聚焦不同議題，如對抗極權主義、假訊息及貪腐等，推動強化民主的具體作為。