194張發票全摃龜！網友兌獎好哀怨　幸運男曬戰績「連續1年都中」

記者陳俐潔／綜合報導

昨（26）日統一發票開獎後，有網友曬出自己連續一年雲端發票都中獎的紀錄，雖然這樣的好運氣在這一期終止了，但還是羨煞一票網友。有網友分享自己的紙本發票照，笑說「真是破壞環境」使用雲端載具確實方便環保許多。

▼運氣超好的網友，連續一年都中獎！（圖／翻攝爆料公社）

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兌獎總是幾家歡樂幾家愁，有網友在臉書社團《爆廢公社》分享自己的兌獎紀錄，「194張...全打龜」、「中了1000元小確幸」、「想當那５%幸運兒」...。

▼網友們紛紛曬自己的兌獎成果。（圖／翻攝爆料公社）

▼9-10月統一發票開獎號碼。

除了9-10月的兌獎，財政部也提醒7-8月的統一發票仍有5張千萬特獎還未兌領，包含：台中市南屯區統一超商花28元買御飯糰、新北市永和區全家超商花47元購買飲品、高雄市三民區全聯花64元購買用品、台中市北屯區喫茶小舖花50元買手搖飲，以及新竹縣竹北市全國加油站「竹北交流道加油站」，花100元加油的發票。

7-8月的200萬特獎部分則尚有7張未兌領，包含台中市北區Bershka中友店花1元購買購物袋、Foodpanda開出的15元外送費發票，以及在蝦皮購物花215元購買用品、新北市泰山區全聯花500元購買食品、台中市北屯區小北百貨花708元買用品、桃園市平鎮區萊爾富花768元買飲品，最後一張是台中市大甲區中油順天站花1000元加柴油的發票。

