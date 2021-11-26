　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

194張發票全摃龜！網友兌獎好哀怨　幸運男曬戰績「連續1年都中」

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

記者陳俐潔／綜合報導

昨（26）日統一發票開獎後，有網友曬出自己連續一年雲端發票都中獎的紀錄，雖然這樣的好運氣在這一期終止了，但還是羨煞一票網友。有網友分享自己的紙本發票照，笑說「真是破壞環境」使用雲端載具確實方便環保許多。

▼運氣超好的網友，連續一年都中獎！（圖／翻攝爆料公社）

▲有網友曬出自己連續一年雲端發票都中獎。（圖／取自爆廢公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

兌獎總是幾家歡樂幾家愁，有網友在臉書社團《爆廢公社》分享自己的兌獎紀錄，「194張...全打龜」、「中了1000元小確幸」、「想當那５%幸運兒」...。

▼網友們紛紛曬自己的兌獎成果。（圖／翻攝爆料公社）

兌發票幾家歡樂幾家愁。（圖／翻攝自爆廢公社）

▼9-10月統一發票開獎號碼。

▲統一發票9、10月（圖／ETtoday製）

除了9-10月的兌獎，財政部也提醒7-8月的統一發票仍有5張千萬特獎還未兌領，包含：台中市南屯區統一超商花28元買御飯糰、新北市永和區全家超商花47元購買飲品、高雄市三民區全聯花64元購買用品、台中市北屯區喫茶小舖花50元買手搖飲，以及新竹縣竹北市全國加油站「竹北交流道加油站」，花100元加油的發票。

7-8月的200萬特獎部分則尚有7張未兌領，包含台中市北區Bershka中友店花1元購買購物袋、Foodpanda開出的15元外送費發票，以及在蝦皮購物花215元購買用品、新北市泰山區全聯花500元購買食品、台中市北屯區小北百貨花708元買用品、桃園市平鎮區萊爾富花768元買飲品，最後一張是台中市大甲區中油順天站花1000元加柴油的發票。
 

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
最討厭YouTuber做哪些事？「開頭1地雷」網爆共鳴
新魔王毒株再入侵1國！全球4地淪陷
撞擊畫面曝！18歲男大生下課返家　對撞左轉休旅喪命
快訊／船卡住開不動　船長潛水排除卡船底身亡
獨／被C300哥撞飛…女外送員超慘現況曝！1毛賠償都拿不到
0°C線在這！下周2波冷氣團襲台　周末「超強冷空氣」報到
好市多黑五第6波！　牛小排、AirPods Pro下殺
搶到好市多黑五特價樂歪！　他回家一看細節後悔

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

什麼是脂肪肝？得了脂肪肝怎麼辦　醫師：節制飲酒最重要

194張發票全摃龜！網友兌獎好哀怨　幸運男曬戰績「連續1年都中」

Just Dance！橘世代親子競舞體驗營　祖孫參賽跳起來直呼有趣

0°C線在這！下周2波冷氣團接力襲台　周末「超強冷空氣」報到

網紅丟感謝狀！暨大師生心寒「還陪他逛校園」　演講內幕曝光

比人還高！澎湖船長釣到巨型中華鰆　直播5分鐘以12.3萬元賣出

好食好事加速器首度線上Demo Day！45萬人看見「氣候」與「疫後」食農商機

網紅丟感謝狀！台大同學爆「文青裝出來的」曝私下為人：不意外

感謝狀丟垃圾桶GG！網紅「12月演講曝光」　學生怒火：喊卡嗎

每天22名兒童出車禍！遠通電收「道安影片上線」獲頒金安獎

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

台中一蘭拉麵開幕狂粉排60小時　他花3萬↑買第3位「得到限量碗」

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

什麼是脂肪肝？得了脂肪肝怎麼辦　醫師：節制飲酒最重要

194張發票全摃龜！網友兌獎好哀怨　幸運男曬戰績「連續1年都中」

Just Dance！橘世代親子競舞體驗營　祖孫參賽跳起來直呼有趣

0°C線在這！下周2波冷氣團接力襲台　周末「超強冷空氣」報到

網紅丟感謝狀！暨大師生心寒「還陪他逛校園」　演講內幕曝光

比人還高！澎湖船長釣到巨型中華鰆　直播5分鐘以12.3萬元賣出

好食好事加速器首度線上Demo Day！45萬人看見「氣候」與「疫後」食農商機

網紅丟感謝狀！台大同學爆「文青裝出來的」曝私下為人：不意外

感謝狀丟垃圾桶GG！網紅「12月演講曝光」　學生怒火：喊卡嗎

每天22名兒童出車禍！遠通電收「道安影片上線」獲頒金安獎

假成人片網路瘋傳 法務部修法最重罰7年

迎接後疫情時代！《好好愛我青春追夢人》27日桃園劇場嗨翻天

落實行的正義！花蓮運輸再升級　富里鄉幸福巴士2.0通車

藻礁永存承諾惹議　黃暐瀚諷蔡英文：反毒辯稱反海洛因但不反大麻

泱泱最愛無糖豆漿+3招練出傲人身材　「5大誤區」原來不能這樣喝

捐發票做公益　北區國稅局兌換虎年水果月曆開始了！

新魔王株B.1.1.529突襲！擴散4地全球近百例　各國因應措施一次看

台灣全球防疫評比狂掉29名　國民黨：蔡政府是「防疫豬隊友」

台灣國際茶業博覽會租20攤位　花蓮館推蜜香紅茶找來郭子乾代言

官網未曝光！台中西區空租店面終去化　日系藥妝低調展店

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

女友7秒「剝蝦神技」反轉　他驚覺被騙7年

國小女兒美字「班導也佩服」　方法曝光了

BNT死亡通報35例　他驚：為何起初不進口？

「4星座」財運開始翻紅！第一名等著發大財

2縣市大雨　下週北台剩10℃

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

點外送備註「不要哈姆」　網長知識：老一輩才懂

全聯驚見整排牛奶上鎖　被偷怕了

洪秀柱「躺床素顏舊照」被翻出！網傻：挺住了

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

更多熱門

相關新聞

「蝦皮買1元神物」中發票4000！網驚：也中了

「蝦皮買1元神物」中發票4000！網驚：也中了

9至10月發票開獎，其中有民眾在超商花148元買咖啡、飲料就爽中千萬！而有網友分享小確幸，表示日前在蝦皮購買1元電子票券，意外中了1000元，文章底下還有網友也靠「同樣神物」爽中4000元，引發一票邊緣人羨慕不已。

被店員妹問「你硬不硬？」結局烏龍一場白嗨了

被店員妹問「你硬不硬？」結局烏龍一場白嗨了

花148元對中千萬「是你嗎？」　小七統一發票中獎名單出爐

花148元對中千萬「是你嗎？」　小七統一發票中獎名單出爐

快訊／全家花不到百元中200萬！名單一次看

快訊／全家花不到百元中200萬！名單一次看

買民生品中200萬！全聯開出特獎

買民生品中200萬！全聯開出特獎

關鍵字：

統一發票發票發票兌獎雲端發票中獎

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

JKF女郎賈曈曈落網畫面曝！　低胸露深溝狼狽遭逮

鳳梨女友「上空只剩胸貼」夜店狂嗨！

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面