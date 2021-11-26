騎車闖紅燈、逆向蛇行拒盤查　吸安男慘犁田全身泥下場出爐

▲桃園市邱姓男子去年7月間騎車因闖紅燈被巡邏員警發現示意停車盤查，邱卻一路蛇行還逆向跨越分向限制線逃竄，最後不慎騎入田間被員警逮獲送辦。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子去年7月間吸安後騎車上路，沿著中壢區中山東路行駛時，因闖紅燈被巡邏員警發現要求停車盤查，邱卻拒絕配合盤查加速逃逸，員警鳴笛追逐，邱一路闖紅燈、蛇行、跨越分向限制線及駛入對向車道逆向等行為，妨害公眾往來安全之犯意，最後卻誤闖附近空地墜入田間，人車陷入泥淖被員警拘捕到案；桃園地院審酌，邱男5年內故意再度犯案是為累犯，僅為躲避警方追查且漠視公權力，審結依犯妨害公眾往來安全罪，累犯，處有期徒刑4月，還可上訴。

檢警調查，邱姓男子曾有多項前科，於去年7月17日晚間8時許，騎乘機車沿中壢區中山東路3段行經與金峰二街交岔路口時，因闖越紅燈被中壢警分局龍興派出所巡邏員警發現，員警迴轉欲攔停邱，邱卻加速逃逸，過程中一路闖紅燈、蛇行、跨越分向限制線，還駛入對向車道逆向等行為，後因行車不穩自摔入附近農田，人車陷入泥淖，被員警當場拘捕到案。

檢警查出，邱才因受有期徒刑執行完畢，於5年內再犯是為累犯，僅為躲避警察追緝一路逃竄，邱在複訊時坦承犯行，辯稱擔心被警察抓到再度回籠才加速逃逸，檢方還查出邱係吸食安毒後擔心被抓，才加速逃竄，偵結依公共危險罪嫌起訴。

桃園地院法官審理時，邱坦承犯行，其辯護人稱，被告案發時有幻聽、幻覺，被告之行為受到施用安非他命影響，且剛從勒戒所回來，都由家人照顧，並持續治療中，請求依刑法第59條規定酌減其刑。法官根據衛福部立桃園療養院鑑定被告於本案行為時之精神狀態，經該院鑑定後回覆：被告本案事發後之筆錄無明顯脫序或混亂之狀況。

法官認為，邱曾有妨害公務等案件，並經刑罰執行後，仍未從中記取教訓，猶漠視公權力，守法觀念淡薄，可見其自制力與對刑罰反應力薄弱，若以最低法定本刑為量刑之下限，無法反應其漠視公權力、違犯刑律之惡性，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑。

法官審酌，被告無視道路交通號誌指示，闖紅燈、蛇行、跨越分向限制線及駛入對向車道逆向等危險方式行駛於道路，對公共安全及用路人之生命財產形成高度危險；惟念犯後坦承犯行，審結依妨害公眾往來安全罪，累犯，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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