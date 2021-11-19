15歲少年騎通緝犯機車夜遊　後載14歲宮廟弟闖紅燈撞槽車雙亡

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉竹森橋19日凌晨傳出一起死亡車禍，15歲的傅姓少年和14歲謝姓少年，2人無照騎車雙載，疑似行將路口闖紅燈與槽車發生擦撞，2人慘死輪下。據了解，2人都是單親家庭，因愛玩才會晚上一起出遊，不料卻發生憾事。

▲銅鑼2少年機車雙載闖紅燈，遭槽車撞上送醫不治 。（圖／記者黃孟珍翻攝）



15歲的傅姓少年和14歲謝姓少年，2人19日凌晨12時許，無照騎車行經銅鑼鄉台13線、苗128線交叉的竹森橋頭，卻疑似在行經路口時闖紅燈，和33歲林姓男子所駕駛的槽車發生碰撞將2人彈飛，機車倒地後向前滑行數公尺，還因與地面磨擦而擦出火光，消防局獲報後緊急將2人送醫急救，不過2人仍不幸宣告不治。

據了解，謝姓和傅姓國中生為不同學校的朋友，因故認識而玩在一起，2人皆是單親家庭，傅姓少年的媽媽過世和爸爸住在一起；謝姓少年則和媽媽和阿嬤同住。其中傅姓少年的學校更在19日舉辦校慶運動會，不過傅姓少年卻無故未到校2天，校方已準備通報中輟，未料卻傳出憾事。至於發生事故的車輛，車主為謝姓少年的親友所有，不過據了解，謝姓少年的親友因案在身而被通緝，因此才會將機車交由謝姓少年騎乘。

謝姓少年發生車禍後，警方一度因2人身上無證件，而無法查出2人身分，最後靠著2人學校的制服查出身分，不過警方欲和謝姓少年的母親聯絡，但一直打不通電話，最後只好登門拜訪，由阿嬤出面認屍完成程序，至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

▲▼雙方經過路口時都沒有減速，機車上2人當場被撞飛重摔在地，機車零件也四散一地。（圖／記者黃孟珍翻攝）