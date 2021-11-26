白衣爆乳妹「包包背帶卡雙球間」超巨大！　鄉民嗨翻：炸出來了

▲櫻花妹的好身材，讓許多網友看傻。（圖／翻攝自Google Maps）

記者施怡妏／綜合報導

Google地圖的「街景服務」上提供民眾觀看由衛星拍攝的真實地景，一名在PTT上有著「街景王」之稱的鄉民，分享最新發現，在日本橫濱的神奈川縣，發現一名穿著白色上衣以及牛仔短褲的正妹，揹著斜肩包，肩帶還卡在超巨雙球之間，引人無限遐想，貼文曝光後，引起鄉民們暴動！

該名鄉民常在PTT上分享日本地區的Google Maps街景圖，這次他就發現有位妹子身穿白色蕾絲段袖上衣，下半身則穿著藍色牛仔褲，身材豐腴有料，揹著酒紅的色的斜肩背包，背帶剛好卡在雙球中間，視覺效果超驚人，該地點的位置，似乎是日本橫濱的神奈川縣。

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▲▼原PO透過Google街景，發現很多好風景。（圖／翻攝自Google Maps）

貼文一出，鄉民們驚呼「超兇」，「又是你！街頭霸王」、「Google懂拍」、「本斥但大」、「令人震驚」、「好厲害，怎麼找到的」、「谷歌街景王」、「日本這麼大，還有得找」、「這身材比例太不科學了」、「算你狠」、「你是用Google街景旅遊日本嗎」、「要爆出來了」、「街頭霸王是你」。

除了日本的街景外，原PO也有關注荷蘭街景，一名妹子低頭划手機，低胸衣服開到快到肚臍，整個北半球暴露在外面，豐滿的豪乳讓經過的路人忍不住多看幾眼，眼睛大吃冰淇淋。比利時布魯塞爾的櫥窗內，也有一名穿著性感服飾的模特兒，火辣的身材讓人好害羞，外面的兩名工人甚至直接趴在柵欄上欣賞。