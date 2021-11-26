經濟部立場一次看　王美花：萊豬跟加入CPTPP「就是有這麼大的關係」

▲經濟部整理王美花在公投意見說明會中的重點。（圖／翻攝經濟部臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

萊豬開放進口爭議不休，經濟部官方臉書於26日整理經濟部長王美花日前在公投意見發表會中的論點，王美花表示，萊豬長久以來是我們跟美國長期的貿易障礙，且台灣非常依賴外貿、需要跟很多國家簽自由貿易協定，「加入CPTPP，等於可以一次跟11個國家簽自由貿易協定」，唯有通路換通路，產品才有出路。

經濟部透過臉書表示，整理經濟部長王美花於第三場反萊豬公投說明會當中報告的重點，「拜託大家分享按下去」。

王美花質疑，國民黨前立委林麗蟬提到吃萊豬是犧牲、是投降，但是我們吃萊牛已經吃9年了，大家在吃萊牛的時候有覺得是在犧牲、在投降嗎？台灣人吃很多豬肉，但台灣人吃的豬肉9成以上都是台灣豬肉，美國的豬肉在台灣市占率只有1%多。我們每人每年吃美國牛肉高達2.7公斤，但吃美國豬肉只有0.7公斤。

王美花強調，提到萊劑標示，萊劑是一種添加劑，在2012年開放萊牛時就討論過，最後大家覺得不可行。萊劑就是添加劑的一種，添加劑總共有150幾種，如果你這種要標，那麼你其他的都要標，這就是WTO的不歧視原則，沒有辦法只對其中一種符合國際標準的添加劑來標示。

針對萊豬是否傷害台灣貿易，王美花解釋，「2016年我代表去談TIFA，確實有談萊豬問題，這就是我說的，美國萊豬是我們跟美國長期以來的貿易障礙」。美方對我們無法解決這個問題，提出非常多意見。

王美花強調，即使對非常好的盟友，如歐盟禁止有添加劑的牛肉賣到歐盟去，美國就到WTO對歐盟提告，而且歐盟還輸了，所以每年就要付給美方一億美元的免關稅配額。因為泰國禁止萊豬進口，所以美國就取消泰國部分商品優惠關稅。美國是告訴大家這是國際標準，如果沒有科學依據就禁止，你跟我再好，還是會提告，還是會請求賠償的。

王美花表示，去年台灣的出口高達美金3,452億元，比澳洲、印度、越南的出口值都還要高，這麼高度依賴外貿，需要跟很多國家簽自由貿易協定。很不幸在加入WTO之後，台灣簽的自由貿易協定確實不多，不是因為我們制度不好、國際標準不夠，而是我們常常受到中國的打壓。

王美花強調，「加入CPTPP，等於可以一次跟11個國家簽自由貿易協定」，當我們的產品，例如機械、金屬製品、紡織、化學品、橡膠、甚至我們的捷安特腳踏車，賣出去的時候要面臨更高的關稅，雖然今天台灣賣得很好，但關稅就會造成影響。「所以如果我們能加入CPTPP，可以換到跟這11個國家的通路，通路換通路，產品更有出路」。

王美花呼籲，CPTPP是一個更開放更自由的高標準規定，而CPTPP的11個國家全部都開放萊豬可以進口，甚至其中6個國家也有用萊劑飼養他的豬。如果有萊劑的豬肉因為公投又不准進口，這些會員國會說我們不符合國際標準，我們是第二輪第三輪等著被挑剔的，他會告訴我們，你不符合標準，那請你符合再來申請。所以這個公投過了，等於是搬石頭砸自己腳。

王美花強調，這個議題跟加入CPTPP就是有這麼大的關係，萊豬已經從九年萊牛進口告訴我們，這沒有食安問題。如果今天因為公投又關起來，不用老共打壓我們，我們自己選擇了把自己變成國際經貿孤兒。