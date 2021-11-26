拿錯誤報導開記者會抹黑林麗蟬　國民黨點名4民進黨立委道歉

▲凌濤點名陳亭妃、劉世芳、蔡易餘拿錯誤報導開記者會抹黑林麗蟬，應立即道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨婦女部主任林麗蟬日前在公投說明會中談話，遭媒體誤報為「國民黨明知會讓台灣艱難 仍要動員全國通過」，經國民黨、林麗蟬要求更正，該媒體已發出更正啟事。不過，國民黨文傳會主委凌濤仍質疑，昨日見獵心喜、用不實資訊開記者會造謠抹黑的民進黨立委劉世芳、莊瑞雄、蔡易餘及陳亭妃，應該立即更正並道歉。

林麗蟬日前以反萊豬公投的正方代表出席說明會，提及國民黨面臨艱難挑戰，仍然為了台灣人的食安、健康站出來反萊豬，卻遭媒體報導為「國民黨明知會讓台灣艱難 仍要動員全國通過」，國民黨及林麗蟬都立即表達抗議並要求更正，該媒體今日已在報版登出「啟事」表達更正與還原林麗蟬談話。

民進黨團昨天拿媒體錯誤標題召開記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團副幹事長蔡易餘、民進黨立委陳亭妃等人，會中劉世芳諷刺林麗蟬，指她終於說出國民黨主席朱立倫的真心話，「如果公投過的話，台灣一定更艱難」。

凌濤26日指出，從林麗蟬的原話逐字稿可看出，當中根本沒有提到「會讓台灣艱難」的字句及意向，然而，民進黨團平日最愛談「認知作戰」，卻故意將錯就錯大打假新聞模糊仗、加強渲染不實資訊誤導民眾視聽，作為相當惡劣，更破壞台灣民主，應當受到社會強烈譴責。

凌濤表示，如今媒體已經做出更正，請民進黨立法院黨團及四位委員也應該拿「最低標準」要求自己，公開更正並為自己昨日的不實言論造成社會誤解公開道歉，以正社會視聽，否則只是自證民進黨問政不理性、運用不實資訊製造虛假大內宣的形象，坐實「雙標黨」的封號而已。