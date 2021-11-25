林麗蟬稱反萊豬公投讓台灣艱難　民進黨團諷：說出國民黨真心話

▲民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨婦女部主任林麗蟬日前在公投意見發表會中表示，國民黨明知提出反萊豬公投會讓台灣艱難，仍要動員全國通過。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳諷刺，她終於說出國民黨主席朱立倫的真心話，「如果公投過的話，台灣一定更艱難」。

民進黨立法院黨團25日上午召開輿情回應記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團副幹事長蔡易餘、民進黨立委陳亭妃等人。劉世芳表示，林麗蟬終於說出了國民黨中央黨部跟朱立倫的真心話，這個真心話就是讓台灣艱難，「如果公投過的話，台灣一定更艱難」。

蔡易餘指出，林麗蟬在公投意見發表會講出了真心話，代表國民黨很清楚地知道，萊豬公投會影響到台灣未來整體的國際經貿關係，且先前國民黨國際部副主任黃裕鈞也提到，「國民黨當然知道，不開放萊豬會影響台美經貿談判」。

蔡易餘認為，國民黨稍有了解國際情勢、國際貿易的人，都很清楚反萊豬公投會害了台灣，會讓台灣處境變得艱難，但是國民黨仍然執意要這麼做，呈現出從朱立倫到整個國民黨上下，「腦袋裡面只想要迎合中國」，而現在中國就是希望，台灣不要跟美國繼續走在一起。

蔡易餘強調，台灣非常依賴國際貿易，大家都要有相同的遊戲規則、相同的機制，所以以通路來換通路，台灣鼓勵使用本土豬肉、本土產品，但是產品要銷到國外去，就必須要有一套公平的機制，而這個通路要是順暢的、是可以互相往來的，這是整個經貿上非常重要的概念。

劉世芳反問，林麗蟬跟黃裕鈞說出了真心話，知道反萊豬公投如果按照國民黨的意思通過，對台灣的處境非常艱難，而台灣長久以來是一個以經貿為導向的經濟發展國家，「我們禁得起任經濟上的制裁或報復嗎？」

劉世芳也說，很多國際友人長久以來都支持台灣，支持台灣的主權獨立，認為台灣是一個民主國家，他們對於萊豬公投提出的警告跟警示，「朱立倫是留美的留學生，難道你不知道嗎」，如果台美關係造成難以彌補傷害，國民黨是不是要負最大的責任。