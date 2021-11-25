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國民黨又吞敗！法院認證中投欣裕台是附隨組織　賣樓須吐還7.8億

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

法院認證中投欣裕台是附隨組織，國民黨賣樓須吐還7.8億。上圖為台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者黃哲民／台北報導

行政院不當黨產處理委員會2016年依《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，認定中央投資公司與欣裕台公司是中國國民黨附隨組織，2家公司與國民黨各提告要求撤銷這項行政處分，國民黨另提告對抗黨產會追徵大孝大樓7.8億餘元財產的處分，台北高等行政法院今判決國民黨與2公司均敗訴，可上訴。

《黨產條例》於2016年7月25日完成三讀，同年8月10日施行，黨產會隨即在同月31日掛牌成立，2016年11月2日做出第1號行政處分，認定國民黨百分百持股的中投、欣裕台2公司，不論人事、財務或業務經營等重要事項，都由國民黨直接或間接支配，就是國民黨的附隨組織。

黨產會這項處分，使資本額各約110億元與2億元的中投、欣裕台，可能被視為國民黨取得的不當黨產而被收歸國有，2公司與國民黨都不服，而黨產會果真在27天後的2016年11月29日，認定國民黨成立中投、欣裕台2公司的資金，並非黨費、政治獻金等符合政黨本質的收入，推定為不當黨產。

黨產會並以行政處分命國民黨在收到處分書次日起30天內，將國民黨持有的中投、欣裕台2公司全部股權移轉為國有。國民黨與2公司分別對黨產會認定附隨組織、命令移轉股權的行政處分，各提告要求撤銷，共6件訴訟，期間歷經反覆聲請停止執行的法律拉鋸戰，以及聲請釋憲停止審判的中斷。

司法院大法官去年（2020年）8月28日公布的釋字第793號解釋，宣告《黨產條例》不違憲。台北高等行政法院恢復審理黨產案，中投、欣裕台訴請撤銷移轉股權給國有的2案，今年（2021年）10月已被判敗訴，可上訴。國民黨所告撤銷黨產會命令移轉股權歸國有案，仍在一審審理。

此外，黨產會認定國民黨2004年賣給民間公司並已拆除的大孝大樓，也屬不當黨產，因原址房地已要不回來，黨產會去年5月做行政處分追徵國民黨7.8億餘元，國民黨再提告要求撤銷，台北高等行政法院今連同國民黨與中投、欣裕台提告撤銷認定附隨組織的3案，一併宣判。

黨產會另於2018年間，以行政處分認定中華民國婦女聯合會、民族基金會、民權基金會與國家發展基金會，也都是國民黨附隨組織，接著都將面臨被視為不當黨產收歸國有的處境，民族基金會等3基金會提告要求撤銷黨產會的認定，台北高等行政法院本月（11月）11日已判3基金會都敗訴。

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