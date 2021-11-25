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不滿林麗蟬遭曲解「反萊豬公投讓台灣艱難」　國民黨還原逐字反擊

▲▼反萊豬公投案正方代表，國民黨前立委林麗蟬。（圖／翻攝中選會直播）

▲反萊豬公投案正方代表，國民黨前立委林麗蟬。（圖／翻攝中選會直播）

記者楊蕓／台北報導

國民黨婦女部主任林麗蟬昨以反萊豬公投的正方代表出席說明會，提及國民黨面臨艱難挑戰，仍然為了台灣人的食安、健康站出來反萊豬，卻遭媒體報導為「國民黨明知會讓台灣艱難　仍要動員全國通過」。對此，國民黨今還原逐字稿表示，林麗蟬根本沒有提到「會讓台灣艱難」，而是指「國民黨」面臨艱難挑戰，仍為了台灣人的食安站出來，國民黨痛批，民進黨用錯誤的新聞標題召開記者會散播不實資訊，大打假新聞模糊戰誤導民眾視聽，應受社會譴責。

文傳會表示，昨日林麗蟬擔任「反萊豬公投」的正方代表站上講台分享基層心聲，可以說是台灣新住民政治參與的一個里程碑，也是一位媽媽的心聲。今日卻有新聞標題誤指林麗蟬稱「國民黨明知會讓台灣艱難　仍要動員全國通過」，然而，從她的原話逐字稿可看出，其中根本沒有提到「會讓台灣艱難」。

林麗蟬發言該段落逐字稿為：「國民黨要提出反萊豬公投這個提案的時候，當然也知道美國會給『我們』壓力，但『我們』還是提了，『我們』還是走進基層一件一件去連署了。『我們』全國總動員，讓這個公投通過，即便『我們』知道通過之後我們會面臨的艱難的挑戰，但為了人民的食安、為了台灣的健康，『我們』走進基層去做了、把案提出來了！」

文傳會指出，林麗蟬的意思非常明確，是指發動反萊豬公投，國民黨本身或許會面臨來自美國方面的壓力，會讓我們（國民黨）面臨艱難挑戰，但我們（國民黨）仍然為了台灣人的食安、健康站出來，是使用「我們」做為國民黨的代稱。

文傳會表示，倘若此標題為真，連署公投、走進基層的是「台灣人民」，那麼針對公投要「四個不同意」的民進黨，豈不就是站在台灣人民的對立面？文傳會痛批，民進黨最愛談「認知作戰」，結果現在民進黨立法院黨團卻見獵心喜、使用該錯誤新聞標題召開記者會散播不實資訊，大打假新聞模糊戰誤導民眾視聽。如此開民主倒車的做法，應受社會檢視與譴責。

文傳會進一步表示，民進黨曾說在CODEX通過以後就不再反萊劑，但2016年，當時的民進黨不分區立委林靜儀也曾領銜提案反對萊豬進口，指出「有超過7成的民眾反對含有瘦肉精豬肉進口，新政府不應漠視，另考量國人飲食習慣，豬肉食用習慣與牛肉不同，對民眾影響甚大，所以建請政府應堅守牛豬分離原則，嚴禁瘦肉精美豬進口」，這才是白紙黑字的事實，民進黨與林靜儀如今不敢面對嗎？請民進黨應該早日找回當年守護食安的自己，不要再繼續欺騙台灣人民。

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