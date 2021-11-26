快搶貨！好市多黑五第5天「人體工學椅」被狂搬　美國里肌超熱賣

▲好市多黑色購物節第5天，「人體工學椅」超熱銷。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物節」今（26）日邁入第5天，提早至8點營業，開門前已湧入近百民眾排隊等著搶買，今日更首度有生鮮肉品祭出黑五優惠，其中「美國頂級嫩肩里肌」相當熱賣，而昨日預告的「人體工學椅」可省1千多元，也被消費者狂搬，一度快被搬空，讓工作人員不斷補貨；好市多也宣告，優惠商品皆數量有限，售完為止。

▲要價51萬1,999元的財富女神黃金條塊一開店就被買走。（圖／記者林育綾攝）

好市多「黑五限定」第5天精選優惠商品，在昨25日晚間搶先曝光，包括：美國頂級嫩肩里肌真空包、北海道生干貝、65吋4K智慧連網顯示器、財富女神黃金條塊、全功能網布人體工學椅、充電式兒童牙刷、PERFECT PLUS快力鍋。

《東森新聞雲ETtoday》記者今日直擊內湖店，其中「財富女神黃金條塊」原價52萬5,999元，特價51萬1,999元，才一開門就秒殺被買走，現場還有其他民眾特地前來詢問購買，但店員表示，「已經賣掉了，一間店只有一塊」。

▲▼民眾狂搬「人體工學椅」。（圖／記者林育綾攝）

而在昨日公布的優惠項目中，「人體工學椅」超熱賣，原價7,899元，現場特價6,599元，相當於83折，直接現省1千多元，許多民眾也紛紛搬進購物車，還有人互相報好康「在那裡，快搬！快被搬完了」。

▲「人體工學椅」一度快被搬空，工作人員也持續補貨上架。（圖／記者林育綾攝）

生鮮部分，「美國頂級嫩肩里肌」也大受歡迎，不斷有消費者包圍搶買，而業者也陸續補貨。不過好市多也都在特價標示上提醒，優惠商品「數量有限，售完為止」。

▲「美國頂級嫩肩里肌」也大受歡迎，不斷有消費者搶買。（圖／記者林育綾攝）

好市多黑五開跑過去4天已祭出超過百樣下殺品，其中以服飾、民生用品折扣最好；而因天冷緣故，民眾也紛紛搶購禦寒棉被、衣物、外套等商品；第3天起家電類買氣上升，還有電視折扣萬元，也有人買來當尾牙抽獎品。第4天也不少生活用品祭出優惠相當熱銷，第5天則有民眾期待的生鮮肉類。

多項民生用品如洗髮精、牙膏、護膚乳等受到消費者青睞，其中以進口的清潔和保養用品最受歡迎，如昨天才推出的「喜馬拉雅粉晶鹽按壓式牙膏」3入特價289元，雖不在搶先公布清單上，但推出一天就被搶買一空！而「QV重度修護乳膏」2入下殺74折，特價744元，也只剩少許貨量；進口洗髮精也是放入購物車的熱門品項。

另像是禦寒毛毯、多款男女外套、服飾也相當受歡迎，包括品牌機能外套1千多元就能入手，讓不少民眾在現場試穿，提醒有需求的民眾可以把握特價機會入手。

▲好市多黑色購物節倒數第3天。（圖／記者林育綾攝）

好市多「黑色購物節」倒數3天，26至28日提早至8點開門，而業者也會在前一天於好市多APP搶先公佈隔日優惠品項，但實際價格必須至現場了解。

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