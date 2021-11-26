屏東掃黑幫／棍棒開山刀恐嚇暴力經營喪葬土方　警逮百名幫派匪徒　

▲屏東檢警聯手出擊掃蕩暴力組織犯罪集團。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警方執行掃蕩黑道幫派專案，查獲3名治平對象、共犯21名及街頭聚眾鬥毆案件12件77人到案，包括屏東林姓男子成立禮儀公司，搶佔喪葬業生意；黃姓男子成立土方工會，要求各地營建工程負責人工會，率眾恐嚇迫使就範，經依組織犯罪等送辦，其中7人被法院裁定羈押，展現政府掃黑決心。

期疫情降級逐步解封，各地陸續發生黑道暴力討債、聚眾鬥毆等案件，屏東縣政府警察局為展現政府掃黑決心，與屏東地檢署聯繫，動員全縣警力執行掃蕩黑道幫派專案行動，除臨檢轄內黑幫、堂口和圍事、經營場所外，並針對轄內綠能產業、建築、土方及公共工程遭不法侵害進行調查，分析涉案人身分、背景、犯案動機與清查背後首腦集團。

縣警局刑警大隊與屏東分局共同偵破以林姓男子為首暴力組織犯罪集團，因覬覦殯葬業商機，自組禮儀公司，協迫民眾救護車業者有關ＯＨＣＡ及醫院轉院或返家拔管患者，必須通知，讓他們接手後續殯葬事宜；或威脅、滋擾護理人員，經報請檢察官指揮偵辦持拘票及搜索票進行查緝，查獲治平目標1名及共犯9名，查扣斧頭、棍棒及球桿、手銬、信號彈、無線電及新台幣5萬5000元等證物。

另刑警大隊、恆春分局與屏東縣調查站等單位共同偵破以黃姓嫌犯為首暴力組織犯罪集團，因覬覦土方清運工程龐大商機，自組工會派員前去各地營建工程，向負責人恐嚇要求加入其工會並支付會員費用，如有不從則率眾恐嚇等事由迫使被害者就範牟利，警方於接獲相關情資後即組成專案小組報請檢察官指揮偵辦，見時機成熟後持拘票及搜索票執行查緝，查獲治平目標1名及共犯6名，查扣公會背心4件、帽子、名片及新台幣2萬6200元等證物。

縣警局長劉印宮表示，治安工作沒有假期，無論疫情降級解封與否，為有效遏制幫派分子囂張氣焰，將持續貫徹「幫派零容忍」策略執行掃黑工作，凡敢在屏東施暴者，屏東警方絕對「一波一波掃、一個一個抓」嚴查到底，絕不允許不法黑幫組合在。