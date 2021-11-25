追逐逼車包夾急煞4車國道上演「玩命關頭」　法官看不下去結果曝

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓駕駛人於行駛國道3號高速公路，與賴姓駕駛發生行車糾紛，陳及其同行各自駕駛自小客貨車王、林友人、賴等4人，先後在高速公路以急切變換車道、近距離逼車、包夾等方式行駛，致生往來車輛公共危險，屏東地方法院依強制罪、妨害公眾往來安全罪，將4人分別判有期徒刑3月，緩刑3年，緩刑期間保護管束，並提供60小時義務勞務。

判決書說，陳男駕駛人與王姓駕駛是朋友，林男是王男妹婿；賴姓駕駛人與陳男榮、王男、林男等人均明知國道高速公路車輛均高速行駛，倘不遵守道路交通標線指示或未注意安全距離，任意超越前方行駛中車輛且在車道中驟然停止等行為，足使其他車輛駕駛人猝不及防，而對公眾往來產生危險。

於2021年年4月18日17時23分許，由陳男、王男、林男及賴男分別駕駛自小客貨車及自小客車，行經屏東縣里港鄉國道3號南向391公里處時，因賴男與陳男發生行車糾紛，陳男即以急切變換車道、近距離逼車等方式攔阻賴男車輛。

又與王男、林男共同基於妨害他人行使權利的犯意聯絡，在屏東鹽埔交流道出口槽化線區共同包夾賴男車輛，妨害賴男通行權利，致使賴男在鹽埔交流道出口槽化線區停車；而賴男也基於妨害公眾往來安全及妨害他人行使權利之犯意，任意變換車道、無故驟然減速等方式阻擋陳男車輛，妨礙陳男通行，並使往來車輛有避煞不及發生碰撞之虞，致生公共往來陸路危險。