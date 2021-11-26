　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女嬰腹部重壓腸毀骨折慘死！養母二審「減刑」判35年　旁聽民眾暴怒

▲▼鄭仁原本活潑可愛，但被收養後，身上經常出現淤青和骨折。（圖／翻攝自韓網）

▲鄭仁原本活潑可愛，但被收養後，身上經常出現淤青和骨折。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓年僅16個月大的女嬰鄭仁（정인，音譯）在被領養的一年內，慘遭張姓養母從去年6月凌虐至10月，腹部遭受重擊導致腸間膜、胰臟出血，死亡時頭蓋骨、肋骨、鎖骨等多處骨折，且頭部嚴重損傷。對此，法院今（26）日在二審雖仍認定張女的殺人嫌疑，卻從原本一審的「無期徒刑」減刑至35年有期徒刑。

根據《韓聯社》，首爾高等法院刑事7部部長法官成秀濟（성수제）、姜京杓（강경표）、裴貞炫（배정현）於26日上午召開二審，判處涉嫌違反兒童福祉法（虐待兒童）、殺人等嫌疑的張姓養母35年有期徒刑，安姓養父則因共犯嫌疑被判處5年徒刑，同時須修習200個小時兒童虐待相關治療課程、10年之間禁止在兒童相關機構就業。

報導指出，二審法官雖仍認定張姓養母虐待兒童、殺人等嫌疑，但認為張姓養母的犯罪事實並未嚴重到被判處須與社會永久隔離的無期徒刑，且並未有證據顯示張女縝密計畫犯案，加上是張女因無法調適心理壓力等障礙，才導致犯案，因此將張女的刑罰從一審的無期徒刑降為35年有期徒刑。

另外，二審法官一致認為，是社會制度與兒童福利保護制度上出現瑕疵，無法阻擋發生悲劇，才會導致引起社會公憤。

對此，身穿綠色囚衣的張姓養母出庭，當她聽到法官指出自己所犯下的罪刑，則低聲啜泣；而針對法官認為鄭仁腹部上的重傷是她所為，她則辯稱，是因為當時替鄭仁實施心肺復甦術，才失誤壓傷。不過，一、二審法官皆一致認為這是張姓養母虐童的證據，因此判斷為殺人罪。

一聽到張姓養母居然在二審被減刑，部分入場旁聽審判的民眾氣得站起身來高聲吼叫，怒罵，「妳（指張女）去死，把鄭仁救回來！」

►女嬰腸毀骨折慘死！法官怒判養母「無期徒刑」：須與社會永久隔離

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
大S預言小S結婚後「被鎖進城堡」！16年後結果出爐　網嘆：她
死後翻身？　明萬曆皇帝「屍身姿勢詭異」嚇壞眾人
快訊／林口6車連環撞！　路邊多部車遭波及
增4例打疫苗後死亡！　廠牌曝光
嚴防「新魔王Nu」侵台！　這6國家入境一律住集中檢疫所
王俐人新男友曝光　「姐弟戀」差7歲
快訊／第16輪規劃出爐！　提供3大疫苗「含混打」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新魔王株入侵亞洲！新加坡限制非洲7國旅客入境　澳洲研擬關邊境

全美「接種率最高5州」病例暴增中　感恩節後可能繼續飆

新毒株B.1.1.529突襲！非洲完全接種人口僅6.6%　染疫風險增

女嬰腹部重壓腸毀骨折慘死！養母二審「減刑」判35年　旁聽民眾暴怒

辣妹直播手槍塞陰道！下秒「體內自轟」下體噴血　驚人結局曝光

鑽戒套在GG上！他給求婚驚喜「拉鍊一拉卡住」　包皮撕裂超崩潰

新魔王Nu威力強過Delta！南非病例狂升10倍　恐成新主流病毒株

最恐怖突變！新毒株B.1.1.529暴增50例↑全球擴散中　4大QA一次看

南韓新冠疫情告急！「突破感染」重症創新高　1310人苦等不到病床

真子30年來首次呼吸「自由空氣」！　一身便裝跟尪閒逛紐約街頭

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

台中一蘭拉麵開幕狂粉排60小時　他花3萬↑買第3位「得到限量碗」

新魔王株入侵亞洲！新加坡限制非洲7國旅客入境　澳洲研擬關邊境

全美「接種率最高5州」病例暴增中　感恩節後可能繼續飆

新毒株B.1.1.529突襲！非洲完全接種人口僅6.6%　染疫風險增

女嬰腹部重壓腸毀骨折慘死！養母二審「減刑」判35年　旁聽民眾暴怒

辣妹直播手槍塞陰道！下秒「體內自轟」下體噴血　驚人結局曝光

鑽戒套在GG上！他給求婚驚喜「拉鍊一拉卡住」　包皮撕裂超崩潰

新魔王Nu威力強過Delta！南非病例狂升10倍　恐成新主流病毒株

最恐怖突變！新毒株B.1.1.529暴增50例↑全球擴散中　4大QA一次看

南韓新冠疫情告急！「突破感染」重症創新高　1310人苦等不到病床

真子30年來首次呼吸「自由空氣」！　一身便裝跟尪閒逛紐約街頭

汐東線明年動工很勉強！交長：「延伸東環」是下階段的事

青山宮備鹹光餅蓋「四個不同意」　蔡英文、林昶佐同框扶轎遶境

台南市消防局救護E化系統　獲健康城市暨高齡友善城市韌性與創新獎

顏寬恒遭控違建　林楚茵批：中市府無作為「市長到底姓盧還姓顏」

小奴才抱二哈頭狂吸進度大拖延　媽無奈：寫功課不要擼狗！

學者稱三接恐讓魚蝦變海鮮鍋　蘇貞昌反酸：危言聳聽、笑話

集滿《俗女》取景地！走遍12處景點玻璃步道、星空帳篷浪漫爆表

新社高中種子青農每天泡農場14小時　勇奪全國競賽金手獎

捷運步行5分鐘就到！3間「紓壓SPA」下班想直接奔去

《俗女》台南取景地圖全攻略！玻璃步道、星空帳篷浪漫爆棚

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

國際熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

正妹賣蛋捲「裡面都沒穿」　炸豪乳誘惑

新毒株B.1.1.529暴增50例↑　4大QA一次看

新冠變種入侵亞洲！突變點「大量到難以置信」

英國打AZ逃過疫情反撲　免疫武器曝光

新變異「Nu」入侵香港！WHO急召會議

新魔王Nu威力強過Delta！南非病例狂升10倍

狼醫稱「下體是魔笛」！拐騙百女無套治癌

索羅門動亂擴大 對台斷交成導火線

中國駐立陶宛使館宣布暫停領事業務　隨即砍聲明

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

金正恩皮衣穿搭掀模仿熱潮　北韓下令禁止

碧眼女孩震撼全球！逃離阿富汗得義大利庇護

麥當勞飲料機炸出蠕動肥蟲　顧客憂喝蛆水

更多熱門

相關新聞

補習班夫婦虐男童頭壓地、關節技　長達1小時

補習班夫婦虐男童頭壓地、關節技　長達1小時

新北市淡水一家連鎖補習班爆發虐童事件，最新影片曝光！謝姓男童疑朝女學生頭部打了5下，不料謝姓女負責人與丈夫將男童帶到走廊訊問後，竟抓起男童的頭撞地板、使出關節技，施虐長達一小時；謝父指控夫妻倆事後說「當時力道很小，是我們處理的不夠細膩」，根本沒有誠心道歉，已經對夫妻倆提告並起訴，一切交由司法處置。

南韓新冠疫情告急！1310人苦等不到病床

南韓新冠疫情告急！1310人苦等不到病床

真子跟尪閒逛紐約街頭！享受自由空氣

真子跟尪閒逛紐約街頭！享受自由空氣

台灣若出現「突發事態」　日外相：會採取萬全措施！

台灣若出現「突發事態」　日外相：會採取萬全措施！

3女淚訴：從小遭「惡魔牧師」性騷

3女淚訴：從小遭「惡魔牧師」性騷

關鍵字：

日韓要聞南韓鄭仁女嬰女童虐童領養二審

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

鳳梨女友「上空只剩胸貼」夜店狂嗨！

JKF女郎賈曈曈落網畫面曝！　低胸露深溝狼狽遭逮

好市多黑五「第5波超殺夯品」一次看！

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面