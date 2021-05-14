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女嬰腸毀骨折慘死！法官怒判養母「無期徒刑」：須與社會永久隔離

▲▼鄭仁原本活潑可愛，但被收養後，身上經常出現淤青和骨折。（圖／翻攝自韓網）

▲鄭仁原本活潑可愛，但被收養後，身上經常出現淤青和骨折。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓年僅16個月大的女嬰鄭仁（정인，音譯）在被領養的一年以內，便慘遭張姓養母從去年6月凌虐至10月，最後因腹部遭重擊，導致腸間膜、胰臟出血，死亡時背部嚴重損傷，頭蓋骨、肋骨、鎖骨等多處骨折。對此，法院今（14）日下午召開一審，認定張姓養母明顯「故意殺人」，須與社會永久隔離，因此判處其無期徒刑。

根據《韓聯社》報導，首爾南部地方法院14日下午1時50分召開一審宣判，部長法官李相周（이상주）將被告張姓養母的殺人嫌疑認定為有罪，因此宣判其為無期徒刑，而安姓養父則判處5年有期徒刑，「本庭判斷，被告曾用腳重踩受害者（指女嬰鄭仁）的腹部，以強大力道加以重擊，造成其當天胰臟與腸間膜破裂。」

法官李相周表示，「被告可以充分認知到，受害者在受傷的狀態下，若遭到強烈力道重擊，恐怕造成致命性的傷害、甚至因此死亡。綜合其在案發後未撥打119報案等，（本庭）認為被告明顯為『故意殺人』。」

▲▼南韓民眾追悼慘遭養母虐死的女嬰鄭仁，痛批警方與社福機構應對不當。（圖／達志影像）

▲南韓民眾追悼慘遭養母虐死的女嬰鄭仁，痛批警方與社福機構應對不當。（圖／達志影像）

他補充，「被告從領養（女嬰）的一個多月之後，經常慣性虐待受害者，以外界無法想像的暴力行徑造成其死亡，鑄下踐踏人類尊嚴與價值的反人道犯行，因此應被社會進行永久隔離，使其徹底懺悔其過錯，才是妥當。」

另外，法官李相周認為安姓養父與妻子等同住，深知妻子在顧養子女時的情況，然而對於養女鄭仁遭到暴力虐待致死卻表示「不知情」，不僅在保護孩童上毫無作為，且長期漠視並助長暴力行徑，因此一審判處5年徒刑，當庭羈押。

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