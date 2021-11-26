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快訊／電車線卡大鳥屍體！台鐵電力設備故障　龜山=礁溪雙向延誤

▲▼台鐵電力設備故障，龜山=礁溪雙向列車延誤。（圖／記者游芳男翻攝）

▲台鐵電力設備今早傳出故障。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男、莊智勝／綜合報導

台鐵今(26日)上午7時40分傳出故障，龜山車站至礁溪車站間發生電車線電力設備異常事件，東幹線部分列車有所延遲，目前相關人員已前往搶修，電力設備故障已排除，因受先前故障，計影響11列次、188分鐘。

台鐵局說明，上午7時40分起頭城站東正線無電(1股、14號轉轍器上方電車線有異物是有一隻大鳥屍體)，於08：09 異物排除恢復雙線通車，影響11列次、188分、1270人。

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▲▼台鐵電力設備故障，龜山=礁溪雙向列車延誤。（圖／記者游芳男翻攝）

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