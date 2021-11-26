　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新手爸想幫孩取動漫名！釣出「劉川楓」親吐淒涼遭遇…網笑翻

▲一名準爸爸想為孩子取動漫名，意外釣出「劉川楓」分享自身經歷。（圖／翻攝PTT，下同）

▲一名準爸爸想為孩子取動漫名，意外釣出「劉川楓」分享自身經歷。（圖／翻攝PTT，下同）

網搜小組／閔文昱報導

幫新生兒取名對爸媽來說超級燒腦，因此有些新手爸媽也會參考電影、動畫人物等，希望能給人深刻印象。有網友近日發文表示，想為即將出生的孩子以動漫人物命名，並詢問大家意見，想不到竟真的出現一位叫「劉川楓」（音同流川楓，漫畫《灌籃高手》角色）的過來人現身分享過去經驗，笑翻不少網友。

一名準爸爸近日在PTT發文表示，他想要以動漫角色幫小孩取名，由於還不知道孩子性別，因此想說男孩林真嗣就叫「林真嗣」、女孩則取名「林波綾」（與日本動漫《新世紀福音戰士》男女主角同名），詢問鄉民有沒有其他建議或是相關經驗分享，最後還強調，「我會當個好老爸啦，謝謝各位。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一名準爸爸想為孩子取動漫名，意外釣出「劉川楓」分享自身經歷。（圖／翻攝PTT，下同）

文章曝光後，馬上吸引不少鄉民關注，紛紛留言，「別，真心覺得不要這樣」、「你小孩考試寫名字的時候會不爽20年 信我過來人」、「不要取太容易看出來的，不然你兒子或女兒會恨死你」、「林真嗣不錯呀，剛好爸爸是個垃圾」。另外，也有網友幽默建議，「取個林之鎮魂曲，炫砲又拉風」、「林森北路走一回」、「林北淡禮」、「林號機」。

此外，貼文也釣出一位「劉川楓」認真回文，「我的經驗分享啦！要取動漫名可以，但要取在台灣知名度不高的作品的角色，不然就取日系風格的名字就好，不然就會像我這樣，一直到昨天去醫院打疫苗還會被醫生投以關照的眼神。」他坦言，因為這個名字，他到高中時曾一度有些埋怨爸爸，但後來就覺得無所謂了，而他其實也根本不會打籃球，甚至連《灌籃高手》都沒看過。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
BNT死亡通報35例　他驚「為何一開始不進口？」網揭2原因吵
來不及見親人最後一面　他怒控二殯：火化了家屬還在找車位
失眠「是6個自虐行為」害的！　網驚：全中了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友7秒「剝蝦神技」神逆轉！他驚覺被騙7年　萬人傻：這局佈多久

新手爸想幫孩取動漫名！釣出「劉川楓」親吐淒涼遭遇…網笑翻

幼童塞機車菜籃！淡定爸「車燈全被擋」滑手機　網怒：兒子當肉墊

國小女兒美字「連班導也佩服」！他曝方法　網狂問：哪裡找得到？

逛全聯驚見「整排牛奶上鎖」　內行人點破真相：真的怕了

BNT接種死亡通報35例　他驚「為何一開始不進口？」網揭2原因吵翻

好市多油價「每公升便宜3元」　背後低價秘密曝光

來不及見親人最後一面！議員怒控二殯：火化了家屬還在找車位

花560元畫毛孩等1個月！成品「柴犬變羊駝」她氣炸　網看照片笑翻

強冷氣團來襲！這天恐創入冬「新低溫紀錄」　周末降雨熱區曝光

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

71歲譚詠麟爆睡23歲粉絲！發聲駁斥 女粉男友再貼「脫褲照」嗆聲

騎士等燈號被問：為何擋著不走？　阿婆聽完秒右轉...3秒後又1車違規

駕駛想超車！按一聲短喇叭示意　婦嚇到追上理論聽到報警秒離去

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

女友7秒「剝蝦神技」神逆轉！他驚覺被騙7年　萬人傻：這局佈多久

新手爸想幫孩取動漫名！釣出「劉川楓」親吐淒涼遭遇…網笑翻

幼童塞機車菜籃！淡定爸「車燈全被擋」滑手機　網怒：兒子當肉墊

國小女兒美字「連班導也佩服」！他曝方法　網狂問：哪裡找得到？

逛全聯驚見「整排牛奶上鎖」　內行人點破真相：真的怕了

BNT接種死亡通報35例　他驚「為何一開始不進口？」網揭2原因吵翻

好市多油價「每公升便宜3元」　背後低價秘密曝光

來不及見親人最後一面！議員怒控二殯：火化了家屬還在找車位

花560元畫毛孩等1個月！成品「柴犬變羊駝」她氣炸　網看照片笑翻

強冷氣團來襲！這天恐創入冬「新低溫紀錄」　周末降雨熱區曝光

西伯利亞礦坑爆炸至少11死45傷　濃煙密布46人仍受困

女友7秒「剝蝦神技」神逆轉！他驚覺被騙7年　萬人傻：這局佈多久

新手爸想幫孩取動漫名！釣出「劉川楓」親吐淒涼遭遇…網笑翻

2條「1公尺雨傘節」闖民宅　樓梯亂竄嚇壞大樓居民

又是球棒！大專壘球賽故意丟擲球棒　險擊中對方球員引熱議

歐盟推一致標準：民眾明年夏季「打追加劑」才能出國

《月老》上映單日票房破700萬　狗狗阿魯太會演催出觀眾淚

賴祥蔚／《茶金》政經內幕與真實歷史

證據有瑕疵？白曉燕案警官遭判刑 羅明村喊冤24年

幼童塞機車菜籃！淡定爸「車燈全被擋」滑手機　網怒：兒子當肉墊

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

生活熱門新聞

BNT死亡通報35例　他驚：為何起初不進口？

強冷氣團來襲！這天恐創入冬新低溫紀錄

全聯驚見整排牛奶上鎖　被偷怕了

洪秀柱「躺床素顏舊照」被翻出！網傻：挺住了

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

好市多油價少3元　低價秘密曝光

家人記密碼　解鎖偷看她男友對話

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

國小女兒美字「班導也佩服」　方法曝光了

12星座「最新7日運勢」！射手關鍵時刻遇貴人

點外送備註「不要哈姆」　網長知識：老一輩才懂

火化了家屬還在找車位！民眾怒控二殯

被店員妹問「你硬不硬？」結局烏龍一場白嗨了

更多熱門

相關新聞

生11胎堅持只用4字取名　Alex、Axel、Alxe是手足

生11胎堅持只用4字取名　Alex、Axel、Alxe是手足

比利時一對夫妻用了A、E、L和X一共4個英文字母的不同排列組合來為孩子命名，不過，令人驚訝的是，他們膝下竟然多達11名子女，而且老婆肚子裡現在還懷著第12胎，預產期在明年4月。這對夫妻表示，腹中小男嬰的名字也會遵守這項「規則」來命名。

姓+名僅2筆劃！小學生因名字超「簡單」爆紅

姓+名僅2筆劃！小學生因名字超「簡單」爆紅

汪誤會名字叫拉屎嗎　重新訓練結局傻眼

汪誤會名字叫拉屎嗎　重新訓練結局傻眼

《灌籃高手》30秒預告公開！2暗示網狂猜劇情

《灌籃高手》30秒預告公開！2暗示網狂猜劇情

他引「灌籃高手」解釋真球迷：就是熱愛體育

他引「灌籃高手」解釋真球迷：就是熱愛體育

關鍵字：

劉川楓灌籃高手林真嗣林波綾取名

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

BNT死亡通報35例　他驚：為何起初不進口？

汪小菲直播賣貨！媽喊觀眾「快給他送禮物」　尷尬場面曝

田馥甄爆意外受傷了！　Ella嘴滑曝好友傷勢

強冷氣團來襲！這天恐創入冬新低溫紀錄

7-11最新發票中獎名單出爐

全聯驚見整排牛奶上鎖　被偷怕了

汪小菲真是皇族？自爆兒時家境：生在10幾坪房

買民生品中200萬！全聯開出特獎

失眠「是6個自虐行為」害的！滑手機也上榜

洪秀柱「躺床素顏舊照」被翻出！網傻：挺住了

更多

最夯影音

更多
葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕
退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面