新手爸想幫孩取動漫名！釣出「劉川楓」親吐淒涼遭遇…網笑翻

▲一名準爸爸想為孩子取動漫名，意外釣出「劉川楓」分享自身經歷。（圖／翻攝PTT，下同）

網搜小組／閔文昱報導

幫新生兒取名對爸媽來說超級燒腦，因此有些新手爸媽也會參考電影、動畫人物等，希望能給人深刻印象。有網友近日發文表示，想為即將出生的孩子以動漫人物命名，並詢問大家意見，想不到竟真的出現一位叫「劉川楓」（音同流川楓，漫畫《灌籃高手》角色）的過來人現身分享過去經驗，笑翻不少網友。

一名準爸爸近日在PTT發文表示，他想要以動漫角色幫小孩取名，由於還不知道孩子性別，因此想說男孩林真嗣就叫「林真嗣」、女孩則取名「林波綾」（與日本動漫《新世紀福音戰士》男女主角同名），詢問鄉民有沒有其他建議或是相關經驗分享，最後還強調，「我會當個好老爸啦，謝謝各位。」

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文章曝光後，馬上吸引不少鄉民關注，紛紛留言，「別，真心覺得不要這樣」、「你小孩考試寫名字的時候會不爽20年 信我過來人」、「不要取太容易看出來的，不然你兒子或女兒會恨死你」、「林真嗣不錯呀，剛好爸爸是個垃圾」。另外，也有網友幽默建議，「取個林之鎮魂曲，炫砲又拉風」、「林森北路走一回」、「林北淡禮」、「林號機」。

此外，貼文也釣出一位「劉川楓」認真回文，「我的經驗分享啦！要取動漫名可以，但要取在台灣知名度不高的作品的角色，不然就取日系風格的名字就好，不然就會像我這樣，一直到昨天去醫院打疫苗還會被醫生投以關照的眼神。」他坦言，因為這個名字，他到高中時曾一度有些埋怨爸爸，但後來就覺得無所謂了，而他其實也根本不會打籃球，甚至連《灌籃高手》都沒看過。

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