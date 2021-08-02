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把奧運當追劇=酸民！他引「灌籃高手」解釋真球迷：就是熱愛體育

實習記者高琳景／綜合報導

戴資穎昨（1）日對戰中國選手陳雨菲，最終奪得銀牌。賽後，「財經網美」在臉書檢討小戴不斷送分，遭到網友出征後才秒刪文。對此，臉書粉專《小聖蚊的治國日記》也發文評論此事，直指有些人「當這齣劇的劇情不符你意，自然就恣意批評」。

臉書粉絲團《小聖蚊的治國日記》今日在臉書發文表示，追劇大嬸的一篇奇文引起熱烈討論，但是並不意外，因為她根本是把奧運當劇在追，把在場上拼命的運動員當作按照劇情演出的演員，直言「當這齣劇的劇情不符你意，自然就恣意批評。」

▲▼戴資穎惜敗！財經網美「光速檢討送分」網氣炸…她秒刪文。（圖／翻攝臉書）

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▲財經網美發文檢討小戴「失誤送分」最後遭到網友出征，光速刪文。（圖／翻攝臉書）

小聖蚊的治國日記認為，「能踏上奧運舞台的選手，都是頂尖的高手。」而身為球迷最大的幸福，其實是享受每一球戴資穎用了什麼技術、戰術和這一球用這樣的速度打在那個落點，背後是多少年的累積、幾千萬次揮拍的練習，才能達到這樣的水準，「而不只是著眼在勝利這件事情而已」。

粉專點出，每次國際賽都有「三種觀眾」。第一種就是大嬸這種跟小粉紅沒啥兩樣的人，他們既不享受體育，也不真心支持選手，他們心中只有獎牌和政治，選手只是背負他們政治目的的工具人而已，奪牌就可以打造一個台灣之光，輸了就謝謝再聯絡。

第二種就是「一日球迷」，他們不熟悉這個運動，但為了支持本國的選手所以打開電視為他們加油。但一日球迷沒有不好，「在很多我不熟悉的運動例如體操或跳水，我就算是一日球迷。」

第三種就是「真心喜愛這個體育項目的真球迷」，他們熱愛這項運動，對他國之間的對戰也有興趣，喜歡看比賽、運動員展現出對運動的熱情、對勝利的渴望、技術的發揮、極限的追求，而不只是支持本國選手而已。

小聖蚊的治國日記認為，「真球迷」是支撐專業體育最主要的基礎，球迷的收視，球迷的進場購票、購買週邊商品，才是職業運動員可以獲得支持的最重要來源。並不是政府的補助。政府應該做的，是把只對本國選手有興趣的一日球迷，轉化成對體育項目有熱愛的真球迷，那這項體育才能蓬勃發展，遍地開花。

▲（圖／《灌籃高手》劇照）

▲灌籃高手歷經近30年歷久不衰。（圖／《灌籃高手》劇照）

「至於什麼是對體育的熱愛？」小聖蚊的治國日記引用了「灌籃高手」來解釋這件事情。晴子開場就問櫻木「你喜歡籃球嗎？」櫻木懷著不純的動機說了謊，但櫻木在經過三十本單行本的練球和比賽之後，終於在山王戰的關鍵時刻回答了這個問題：「非常喜歡，這次是我的真心話」。

因為這個時候櫻木已經深深愛上籃球了，而這份熱愛讓他願意在背部受傷的狀態下，依然願意賭上自己的選手生命，堅持上場比賽，而這份熱愛這也是體育比賽令觀眾動容的原因，「真正的運動家精神不是勝不驕敗不餒，而是熱愛運動本身。」

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