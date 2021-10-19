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姓+名僅2筆劃！小學生因名字超「簡單」爆紅　網笑：罰寫都不怕

▲▼寫作業。（示意圖／CFP）

▲天下父母都希望孩子能夠優秀且出人頭地。（示意圖／CFP）

實習記者黃靜芸／綜合報導

對於父母而言，都希望小孩能比別人優秀，因此在取名時都會特別費心，有些甚至用算命取名，有些則是想要小孩名字獨特。大陸就有一名小學生因為名字過於簡單及特別而爆紅，連名帶姓只有2筆劃，他的父親出面解釋，才知道這個名字背後其實有特別含義。

據陸媒報導，經常分享親子育兒話題的專欄《育兒理念》，近日分享了一則有趣案例。小年（化名）是一名小學老師，每當入學的時候都會將自己學生的名冊貼在筆記本上，以方便記憶與辨識。今年有一位學生的名字引起他的注意，這位同學叫「乙一」。

「乙一」連同姓氏只有兩筆畫，因為名字過於簡單，所以在還沒有開學的時候，所有人都注意到他。至於「乙一」的父親本身的姓氏就是「乙」字，算是十分罕見。

「乙一」的父親受訪時則表示，他以前是一個學霸，但是不管到哪總有個人比他強，從國中到高中，甚至職場上也不例外，他懷疑是自己的姓氏「乙」出了問題，因為甲乙丙丁中，乙就是第二的意思。所以在自己孩子名字上，他希望孩子擺脫這種命運，於是就在姓氏後面加一個「一」，希望孩子能夠名列前茅。

有家長和學生則笑回，「這個名字在考試的時候幾秒鐘就能寫完」、「罰寫名字100遍都不怕」。

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ET快訊
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