2022年來場「維他命假期」　7大旅遊趨勢為自己好好充電

文／職場人

自疫情爆發之後，職場人有多久沒有出國旅遊了呢？是否已經忘記可以不戴口罩、不用戰戰兢兢的日子是什麼時候了？《Booking.com》日前做了一份問卷調查，在過去這幾個月的警戒時期，人們已經許久沒有放鬆地度假一番，旅人們將2022年視為「假期維他命」，統整出「2022年7大旅遊趨勢」，一起來看看吧！

2022旅遊趨勢1：來場「維他命假期」用旅遊為自己好好充電

▲2022年7大旅遊趨勢（圖／pixabay）



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根據《Booking.com》調查表示，台灣旅人有超過87%認為「旅遊對於心理健康有很大的助益」，而且比起運動、冥想等活動還要有效。另外，也有約69%的旅人表示，在疫情警戒的時期，才意識到旅遊之於身心靈的重要性，還有超過91%的人認為「規劃假期」這件事，對於情緒健康具有正面影響，旅遊就如同「維他命」般的存在，可以帶來能量，而這份能量可以是感受不同景色、體驗不同的生活方式、嘗試新美、聽到新的語言等......。

2022旅遊趨勢2：迎接「新」面孔，開展浪漫之旅

疫情期間，人們開始保持社交距離，也減少了家庭團聚、公司聚會、朋友聚餐等頻率。回歸旅遊之後，相信職場人也會迫不及待地想約老朋友聚聚，也可能會藉此機會認識新朋友，拓展生活圈。根據調查顯示，超過62%的旅人想在未來旅程中認識新朋友，或是入住周遭有夜生活的住宿，而超過56%的人表示，期待來一場邂逅真愛的旅行。

2022旅遊趨勢3：切割辦公與假期界線，擺出「休假中」的標示

職場人也歷經WFH在家工作的時光嗎？在這疫情肆虐的日子，許多人的居家空間變成了半公空間，雖然遠距工作帶來新鮮感，但也讓許多人一時之間無法適應工作與生活混合的日子。根據調查，超過77%的旅人表示，希望在2022 假期間能完全不處理公事，越來越多的人期望可以「重新劃定出工作與生活的界線」，更有65%的人願意縮短假期來換取旅程中可以徹底拋開工作，明確切割辦公與假期！

2022旅遊趨勢4：運用旅行儀式，重拾「第一次」的新鮮感

雖然疫情讓我們無法出門與朋友相聚，無法像過去一樣地正常度日，但也讓我們有了一些新的體驗，比如我們待在家的時間變長，反而更重視生活的品質和儀式感。在新的旅遊年，旅人在被困了這麼久之後，對於得來不易的旅程會更加珍惜，更加細細品味每個時刻，好比陽光灑落在肌膚上、凝望大片水域，到不同語言的城市，探索未知的大眾交通等，種種的細節都會變成2022年規劃的旅遊趨勢。

2022旅遊趨勢5：以旅行回饋在地社區

在無法出國、長程旅行的限制之下，旅人們反而能將注意力更集中於台灣這片美麗的土地上，進而開啟與在地社區連結的契機。根據調查，有71%的人認同「出遊地點能否對當地社區有助益」是具有重要性的，也有旅人希望他們在旅程中所花的錢可以回到當地社區，比如在尋找住宿時，會了解住宿方如何支持在地事業等。

2022旅遊趨勢6：對隨性之旅說：「yes」！

職場人對於旅遊是說走就走類型，還是要細細規劃的類型呢？在歷經幾個月的出遊限制之後，人們已經迫不及待地想要解封，因此對於突發狀況、臨時來的邀約等，接受度都變得更高，67%的人認為只要能離開家中就感到開心了，而另一調查有71%的人表示，未來會想嘗試以前沒玩過的假期類型。

2022旅遊趨勢7：擁抱旅程中「不確定」

延伸上段，疫情已經超出我們的預料之外，未來會演變成如何也尚未可知，這樣讓人們漸漸習慣，漸漸地勇於接受每個「不確定」。根據調查，普遍旅客最在意的3點為：不必擔心金錢損失、可以取消、可以免費改期，未來若能依照各地的防疫政策推薦合適的旅行地點，或許可以抓住旅客商機。

以上7點「2022年旅遊趨勢」分享給各位職場人，想來場可以「邂逅新面孔」的旅程；想好好切割假期與工作，享受不被打擾的度假；想重溫旅程第一次的新鮮感；想以旅遊行動回饋地方社區......，你想實現哪個旅遊夢呢？（編輯只期許疫情可以消失，回歸往常想旅遊就旅遊的生活）

Source：Booking.com

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