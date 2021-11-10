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台北國際旅展閉幕！花蓮形象館人氣旺開紅盤　獲頒最佳創意獎

▲▼台北國際旅展，以山海為特色的花蓮形象館吸引民眾大排長龍搶購，業績開出紅盤，更獲頒大會最佳創意獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼台北國際旅展，以山海為特色的花蓮形象館吸引民眾大排長龍搶購，業績開出紅盤，更獲頒大會最佳創意獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

疫情趨緩後最大場的「2021 ITF台北國際旅展」8日正式落幕，以山海為特色的花蓮形象館在為期4天的展期業績開出紅盤，共吸引約11萬人次參觀，花蓮館成為人氣與買氣最旺的縣市場館之一，更獲頒大會最佳創意獎。

今年 ITF台北國際旅展，花蓮縣因各觀光業者提供優惠結合縣府觀光振興政策等資源，推出多項優惠利多方案讓民眾停留在花蓮形象館的時間更長，紛紛詢問目前花蓮旅宿方案及在地特色商品、體驗遊程等，帶動了新一波觀光旅遊市場買氣。

本次共同參展的7家在地旅宿、飯店及伴手禮業者，分別為:花蓮市形象商圈發展協會-阿美麻糬、花蓮縣水域遊憩暨運動發展協會、花蓮縣民宿協會、花蓮縣國際民宿協會、花蓮縣旅館商業同業公會、公主咖啡、台灣茶香水，各參展單位無不賣力促銷國旅優惠、住宿及體驗遊程等商品，吸引民眾大排長龍搶購，買氣相當熱絡。

▲▼台北國際旅展，以山海為特色的花蓮形象館吸引民眾大排長龍搶購，業績開出紅盤，更獲頒大會最佳創意獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣觀光處張志翔處長表示，旅展雖然已閉幕，為了迎接全國遊客到來，仍繼續推動觀光，針對自由行遊客、旅行社、商圈夜市推出三大花蓮觀光振興方案：「玩花蓮抽賓士、再抽百萬Q幣」鼓勵遊客入住合法旅宿並至活動官網登錄，及前往任一指定景點，即可參加抽賓士車以及100萬花蓮好Q購物金；「旅行社奬勵計畫」30人以上旅行團入住花蓮，並至指定任一景點，每晚獎勵金1萬，續住再獎勵5,000元；「花蓮fun心購 月月抽IPhone」至指定商圈夜市消費滿200元即可獲得1張抽獎券，每月將抽出Apple iPhone及花蓮好Q千元購物金等總價值百萬大獎，歡迎大家來花蓮輕鬆遊、拿好康。

▲▼台北國際旅展，以山海為特色的花蓮形象館吸引民眾大排長龍搶購，業績開出紅盤，更獲頒大會最佳創意獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在配合中央防疫指揮中心所提出各項防疫措施下，花蓮觀光大型活動也陸續登場，10月30日至11月28日舉辦的「2021紅面鴨歡樂派對盒」，今年以花蓮觀光代言的紅面鴨結交花蓮縣鳥朱鸝、鯉魚潭部落守護貓頭鷹等新朋友為特色，週週都有不同派對主秀、每周一、四更有YOYO哥哥姐姐家族演出，適合全家大小來鯉魚潭一起歡樂派遊玩。

11月19日至21日著名萬人大會舞的花蓮縣原住民聯合豐年節，接著從12月26日一直嗨到跨年的「太平洋觀光節-跨年演唱會」，是台灣東部最具代表性的音樂節，連續六天六夜在花蓮市東大門廣場舉行，參加完跨年，還能在擁有美麗景致的花蓮海岸迎接第一道曙光，迎向海平線升起的旭日。

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關鍵字：

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