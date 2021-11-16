遊玩返家珠寶鑽石全被偷光！　骨董商靠這個神奇物品逮到賊鄰居

▲高雄市區發生竊盜案，被害人靠著信徒神袋逮到犯嫌是同棟鄰居。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區一處大樓近日發生竊盜案，被害人張姓古董商出去旅遊完回家驚見家裡遭竊，不只大批珠寶、鑽石、外幣被偷走，連女兒手機也不見，緊急報警。警方調閱大樓及四周監視器擴大追查，被害人眼尖認出同棟大樓鄰居竟背走她信奉廟宇限定的帆布袋，3名嫌犯也遭逮捕移送高雄地檢署偵辦。

被害人張姓古董拍賣商日前出遊返家回來後，發現家裡大門門鎖遭人破壞並侵入屋內行竊，除了自己的臥室之外，女兒所住的房間也被翻搜，保險箱內珠寶、現金等物品全被偷光。

▲3名竊賊趁著被害人外出旅遊不在家，闖空門狂偷。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局偵查隊、自強派出所共組專案小組展開調查，並報請高雄地檢署伍振文檢察官指揮偵辦。經專案小組調閱大樓及四周監視器擴大追查後，被害人張姓古董商眼尖認出，同棟不同樓的鄰居竟然有她信奉廟宇限定的信徒帆布袋，警方也隨即展開偵查。

警方後續鎖定57年次的王嫌，以及62年次王嫌弟弟與84年次的劉姓女友三人涉案明確，日前（13）日持拘票及搜索票前往犯嫌住所查緝，當場扣查被害人及其女兒失竊珠寶、鑽石、手機、外幣等贓物一大批。

▲高雄地方法院將王姓主嫌（哥哥）羈押以預防再次犯案。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，3名犯嫌與被害人是同棟不同樓的住戶，由於被害人居住的高樓層為大坪數房型，3嫌認定住戶很有錢，也因此鎖定犯案。

全案王嫌等3名竊嫌訊後依竊盜罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，高雄地方法院將王姓主嫌（哥哥）羈押以預防再次犯案；另王嫌（弟弟）3萬元交保，劉姓女嫌因另涉毒品通緝案逮捕後送入監執行。