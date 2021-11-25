遠東遭陸重罰20億　趙少康嗆蔡英文：叫拿錢的綠委出來

▲遠東集團董事長徐旭東。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

中國大陸5省市執法部門近日以不允許支持台獨為由，對遠東集團重罰4.74億元人民幣（約20.4億新台幣）。國台辦發言人朱鳳蓮更警告台商要明辨是非，與台獨劃清界線。總統蔡英文昨（24日）呼籲朝野各界，共同正告北京當局，立刻停止這樣的行為。對此，中廣董事長趙少康今（25日）批評，民進黨只操弄兩岸不會保台，老是要國民黨表態對兩岸關係於事無補。

民進黨發言人轉述，民進黨祕書長林錫耀在中常會中報告，中國5省市執法部門以不允許支持台獨為由，對台灣部分企業進行重罰、恫嚇威脅的惡劣行徑。蔡英文回應，最近北京當局以監察院的政治獻金公開資料，意圖干預台灣民主政治發展，這種行為無助兩岸經貿的正常交流，更對兩岸關係造成嚴重傷害，呼籲朝野各界，共同正告北京當局，立刻停止這樣的行為，不要繼續傷害兩岸經貿及兩岸關係。

對此，趙少康表示，媒體報導2020年遠東集團捐給綠營立委候選人共4100萬，審查在野黨前，蔡英文不是應該先要求這些拿人錢財的民進黨立委站出來為徐旭東發聲？在兩岸情勢緊張下，中國大陸先將蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮列為「頑劣台獨主張份子」，揚言祭出制裁，現在徐旭東第一個被祭旗，未來一定還會有第二個、第三個，企業界捐錢給藍綠政治人物兩邊押寶是常態，過去兩岸氣氛緩和自然沒問題，現在任何小事都會被過度檢視，根本問題還是蔡英文政府及民進黨官員擷取兩岸緊張的政治利益，卻讓民間企業受害。

趙少康指出，開罰遠東，國台辦挑明說「不能幹吃飯砸鍋的事」，不許企業一面賺中國大陸的錢，一面支持台獨，過去是台灣藝人「被台獨」，現在連台商也無法倖免，都遭到思想及行為審查，如果不向民進黨捐政治獻金，在台灣很難混下去，捐了卻會在大陸混不下去，在民進黨及共產黨「兩大之間難為小」，布局兩岸的台灣企業只能自求多福，兩大黨還是放過這些「在人屋簷下，不得不低頭」的企業。

趙少康認為，裁罰事小，台灣經濟發展受挫事大，蔡英文任內，出口依賴中國大陸程度創10年新高，光今年1至10月就高達1546億美元，遠超過國民黨執政時期，蔡英文不能只想激怒中共，卻不思考一旦對岸收緊對台貿易的後果還有應變方案。

趙少康強調，民進黨才是執政黨，老是要國民黨表態，對兩岸關係於事無補，不能出了事就譴責在野黨，卻沒為台灣找出路，防疫、治安、經濟發展等內政無能，只為救政權製造兩岸兵凶戰危，如果再給民進黨四年機會，台灣的前途令人憂心。