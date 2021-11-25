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智慧機械、5G、資安產品稅額抵減至113年　政院今拍板修正創產條例

▲▼行政院發言人羅秉成25日主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成25日主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院25日通過「產業創新條例」第10條之1修正草案，將延長智慧機械、5G系統投資抵減至113年，且給予投資資安產品及服務的業者稅額抵減優惠。經濟部表示，智慧機械有助於的投資抵減有利於提升投資動能、5G系統的龐大商機則需政府提供政策引導，並希望能以鼓勵資安產品投資讓台灣在國際上取得客戶信賴。

經濟部表示，智慧機械或5G系統投資抵減為短期措施，分別將於今年與明年到期，「本部積極推動修法延長適用年限」，除考量產業訴求外，主要為因應產業發展需求。

經濟部表示，在智慧機械方面，疫情改變全球產業營運模式，智慧轉型仍為趨勢，有利於推升新一波投資動能；同時，在投資臺灣三大方案助力之下，已引導廠商回流投資臺灣，因此展延智慧機械投資抵減有助於提供投資廠商，未來3年政策引導及投資落實智慧製造及產線設備。

經濟部表示，5G系統方面，5G開放網路架構（O-RAN）打破過去3G與4G時代封閉領域，衍生龐大商機，然而相關技術尚處於發展階段，亟需政府提供實證場域與政策引導；另5G陸續釋出專網專頻，展延5G投資抵減鼓勵廠商布局先進技術，發展與商品化實證能力，並可擴大更多樣的產業導入5G，帶動多元垂直領域應用發展。

經濟部強調，國際資安事件頻傳，不僅廠商獲利受損，嚴重者對於國際聲譽、產業供應鏈皆有影響，可知資安是臺灣產業發展必須把握的關鍵領域，確保在國際供應鏈取得客戶信賴，以維繫國際競爭力；本次修正納入資安優惠項目，希望藉由短期租稅獎勵加速各產業導入資安防護工具，形成資安聯防體系之效，亦有助於供給端投入創新研發，增加資安廠商在臺試煉機會，發展國內資安自主能量，進一步進軍全球市場。

對此，經濟部整理了兩個修法重點，將智慧機械及5G系統投資抵減延長施行至113年底、以及於現行規定納入資安優惠項目，業者於111年至113年投資資安產品或服務，投資支出於同年度合併計算智慧機械及5G系統，100萬元以上10億元以內者，可以抵減率5%（當年度）或3%（3年內）抵減其應納應所稅額，且不逾應納營所稅額30%為限。

經濟部表示，這次修正草案將有助於產業智慧升級轉型及布局5G創新應用，推升新一波投資動能，並落實總統蔡英文「資安即國安」之戰略目標；後續將積極與立法院朝野黨團溝通協調，早日完成修法程序。

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