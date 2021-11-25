朱立倫對遠東遭罰不予置評　陳亭妃：為了參加國共論壇？

記者林銘翰／台北報導

中國大陸以環保為由對遠東集團開罰，但暗示背後有政治因素，引發各界關注，國民黨主席朱立倫表示「不予置評」。對此，民進黨立委陳亭妃質疑，國民黨正在忙著籌辦12月的國共論壇，「所以導致你不敢對中國有任何比較直接的反抗嗎？」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者張榮恩攝）



民進黨立法院黨團25日上午召開輿情回應記者會，與會者包括陳亭妃、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長蔡易餘等人。陳亭妃受訪時表示，朱立倫現在給人的感覺是「置台灣人民於不顧」，好像台灣未來的經濟好像跟他也無關。

陳亭妃批評，當台灣的企業被中國打壓的時候，朱立倫卻說出「不予置評」這麼冷血的說法，而且這個集團還是當時候最挺國民黨的，那請問台灣的企業情何以堪，甚至還要求台灣企業要自己守法，似乎也直接證實中國的裁罰是對的。

陳亭妃質疑，國民黨現在正忙著籌辦12月的國共論壇，導致朱立倫不敢對中國有任何比較直接的反抗，因為害怕如果中國取消國共論壇、取消對話，「你們沒有辦法見汪洋，沒有辦法去見到全國政協主席」，朱立倫應該要說清楚講明白。

陳亭妃再指，國民黨現在不只在籌辦國共論壇，台北跟上海也將在12月1日舉行雙城論壇，另外還有12月4日的企業家峰會，這些都是中國在疫情之後，一系列的對台灣分化的行動，國民黨卻對中國的欺壓不敢吭聲，原因就是在期待國共論壇、朱立倫要去面見中共國務院副總理汪洋。

陳亭妃表示，早在朱立倫當選國民黨主席的時候，中國國家主席習近平就在賀電中提及，兩人要一起謀取國家統一，朱立倫卻選擇悶不吭聲、完全吞下去，就註定了國民黨對於中國就是弱化、就是矮了一截，所以才不敢反駁中國的任何一句話。

陳亭妃也說，朱立倫眼睜睜地看著台灣的企業被傷害，現在還可以不予置評，甚至還叫台灣的企業要守法，為的就是12月要參加國共論壇、要見汪洋，「你要去被人家矮化，但不代表台灣人民要配合你」，希望朱立倫能夠說清楚講明白。