行車糾紛嗆三字經　火爆騎士趁等紅燈把她打成腦震盪

▲陳姓男子發生行車糾紛，竟趁停等紅燈時將對方拍成腦震盪。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名陳姓男子在騎乘機車時與林姓騎士及其乘客發生行車糾紛，陳男氣憤不過，尾隨林姓騎士車後當街大罵「幹你娘」，還以手拍打乘客頭部，遭提告傷害。法官認陳男犯公然侮辱罪及傷害罪，合併拘役60天，易科罰金6萬元。

據判決，陳姓男子於今年6月間騎乘機車行經西大路一帶時，與林姓騎士及乘客發生行車糾紛。陳男騎車跟隨在對方後面，在大馬路上出口「幹你娘」、「幹」辱罵對方，又趁兩人停等紅燈時，出手拍打後方乘客的頭部，致其頭部外傷併腦震盪、眩暈。

陳男向檢警坦承有舉手的動作，但辯稱無出言辱罵，也沒打到對方。檢警勘驗監視器畫面，確認陳男動手打人及辱罵事實。

法官審酌，陳男因行車糾紛，以穢語公然辱罵他人，並動手傷人，缺乏尊重他人名譽及身體權之法治觀念，衡量其犯罪動機及智識程度等，依公然侮辱罪，處拘役30日，易科罰金3萬元、犯傷害罪，處拘役40日，易科罰金4萬元，合併執行拘役60日，易科罰金6萬元。

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