婆婆求孕媳「孩子送不孕小叔」　人妻們氣炸了：有皇位要繼承？

▲婆婆要求把孩子送給不孕的小叔，讓網友都看傻。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

對許多孕媽來說，看著小生命在自己身體裡成長，是相當奇妙且美好的珍貴體驗。卻有網友在臉書靠北婆婆2.0發問，「你願意把自己懷胎9個月的孩子，拱手送給生不出來的小叔嗎？」話題引發熱論，而留言處還真的有女網友表示，懷孕時曾被婆家人要求「孩子給大伯」，彷彿鄉土劇劇情上演，讓其他人也看傻。

一看到問題，不少女網友秒爆氣，「當菜市場買菜喔～自己生不出來……可以去領養啊」、「有病請去看醫生」、「又不是送聖誕禮物，想太多了吧」、「都什麼年代了，以前的人是生太多養不起，才會把孩子送養給無法生育的親戚」、「是有皇位要繼承嗎……嘖」、「怎不回婆婆『要不要我也一起改嫁給小叔？』真是莫名其妙！」

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但這樣的事情，居然真實發生在一位人妻身上，她留言透露自己曾在懷胎6、7個月的時候，被婆婆問「願不願意把肚子裡的小孩給大伯？」因為大伯妻子一直沒懷孕，氣得她趕快警告先生「如果你敢答應，我就當場把小孩墮掉，而且我們兩個玩完！」

▲留言處有位人妻表示，自己還真的被婆婆這樣問過，希望她把兒子讓給大伯。（示意圖／Pixabay）

苦主人妻也在留言處補充，「那時候已知道我懷的是兒子」、「我寧可不生，也不可能把小孩給他們。」超扯經歷引發議論，「吃大便吧！生不出來不會自己做一個嗎」、「做得好」、「我會建議婆婆讓她生一個出來給她大兒子，這樣多好，親上加親。」

還有不少人也曾遇到類似的事情，「我前同事被婆家搞到離婚，兩個小孩被婆家如願留在夫家帶不走，聽說那個婆婆還一直叫她把小孩一個給姑姑，從小教小孩叫姑姑『媽媽』」、「17年前，小姑子讓我開價，她要我的大兒子，要辦正式的手續過戶給她，我直接說一句，我不賣」、「我婆婆也有這樣要求過我啊！根本以為戲說台灣。」