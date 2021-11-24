男狂劈多妹「全帶回家見爸媽」　她熱戀2個月綠慘：前前任懷孕6周

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友昨日寫下長文，替好閨蜜（化名小美）抱不平，對方6月期間交了新男友，沒想到熱戀過程中，男方腳踏多條船，甚至把前前任的肚子搞大，超狗血劇情讓大家看傻眼，不少人氣罵，「下半輩子當和尚。」

女網友在「爆料公社公開版」氣憤表示，小美6月時交了一位男友，彼此確認關係後，很快就跟他家人見面，原以為對方是認真看待這段感情，直到最近才發現竟是一場騙局，「男生父母縱容他帶各種女生回家，也沒有好好管教，讓他不斷禍害欺騙女生感情。」

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上周末小美到男生家找他，意外瞥見忘記登出的電腦版Line，結果一看不得了，充滿各種女生的曖昧訊息，氣得她當場跟對方攤牌，男生雖然解釋都是一般朋友，但後來又以上廁所為由，趁機把露骨對話全刪光。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原po接著說，「事情過去一天，她想再次相信男朋友，卻發現他曾跟一個女生去露營，對象還是前前女友。他跟我閨蜜6月在一起，前前任8月為他拿掉孩子，據說當時有6週了，真不知道他到底腳踏幾條船。」

最後，小美果斷放生渣男，而原po則直呼，「原來閨蜜只是想求證一些事，結果從他前前女友那裡，發現了更驚人的內幕，完全是垃圾渣男的代表！幸好閨蜜算是明理，不是戀愛腦。」

對此，網友也不禁感慨，「渣男身邊的女生，真的都很敢叫其他女生閃邊涼快去，我之前也遇過這種的，當下覺得傻眼」、「的噁心死了」、「運氣真好遇到王牌渣男」、「原本以為可以走進哥哥的心房，沒想到卻走進哥哥的池塘」、「好厲害，時間管理大師阿」。

▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）